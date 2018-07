Marisa Flórez, una mirada de oro

logroño. «¿Este otro lado de la cámara qué te ha parecido?», preguntó entre risas la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, a la acreedora de la nueva insignia de Oro de la Asociación de Informadores Gráficos (AIG), la fotógrafa leonesa Marisa Flórez antes de comenzar el acto de homenaje apelando a la otra cara del que ha sido su trabajo durante numerosos años.

La entrega de dicha insignia y nombramiento como socia de honor de la AIG tuvo lugar ayer en la Sala de Retratos del Ayuntamiento de Logroño. El acto contó, además de con la primera edil logroñesa y la nueva insignia de oro, con el presidente de la Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja, Fernando Díaz Uriel.

«Es un orgullo recibir esta insignia y mucho más de manos de compañeros de profesión», afirmó la protagonista, Marisa Flórez, y también definió el fotoperiodismo como una profesión «clave», la cual «cada día te permite aprender, estar en nuevos lugares y conocer a otra gente». Y finalizó diciendo: «Si volviera a empezar también sería fotoperiodista», profesión que reivindicó como «esencial».

El periodista riojano Jesús del Río recordó que la homenajeada «retrató el país que le tocó vivir». Flórez es autora de numerosas instantáneas de contenido político, sobre todo de la Transición, de hecho, es la autora, por ejemplo de la fotografía de Rafael Alberti y la Pasionaria en el Congreso el día de las Cortes Constituyentes. Pero Flórez no ha desarrollado su trabajo sólo en el ámbito político. «La España de Lola Flores o Almodóvar, la de los toros de Curro Romero, José Tomás o del vestuario del Real Madrid, aquel vestuario al que no le dejaban acceder porque era mujer, a lo que respondió que no estaba ahí como mujer sino como fotógrafa», relató del Río, son otros ámbitos en los que Flórez ha destacado como fotoperiodista.

Y todo ello sin olvidar su trabajo como editora: «Editó como nadie momentos históricos, como el maldito 11-M, que seguramente todavía sigue teniendo en su cabeza, y fue la primera profesional que comenzó a editar las fotografías digitales, ya que hasta entonces no se hacía», glosó del Río.

«La mejor fotoperiodista»

El presidente de la Asociación, por su parte, definió a Flórez como «la mejor fotoperiodista que tiene España», que además «ha marcado la línea de la fotografía para los profesionales».

Por último, la alcaldesa felicitó a Flórez por «toda su trayectoria», en la cual «se pueden ver inmortalizados la fuerza de grandes momentos, en muchos casos a través de imágenes muy delicadas y sensibles, muy sencillas, que parece que no dicen nada y lo están diciendo absolutamente todo». Y ensalzó la labor del reportero gráfico en un momento en el que «cualquiera que tenga un teléfono móvil cree que lo es».

Las retinas de Marisa guardan parte de la historia de este país, en blanco y negro y en color, aunque ahora, con el color oro añadido.