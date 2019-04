Maridaje de vino y música en vivo Llap clausuró las 'Tardes de Música y Vino' en Aldeanueva de Ebro. / Sanda Sáinz Unas 700 personas han disfrutado de los siete conciertos y catas celebrados los sábados desde el 12 de enero en el Museo del Vino SANDA SÁINZ Aldeanueva de Ebro Miércoles, 10 abril 2019, 08:54

El sábado finalizaron las 'Tardes de Música y Vino' en el Museo del Vino de Aldeanueva de Ebro con el concierto del grupo Llap (country y blues), y los caldos de Bodegas D. Mateos, Real Rubio y Fincas de Azabache.

En esta octava edición el evento que marida música en vivo y catas de vino ha contado con siete actuaciones de estilos variados y una asistencia de setecientas personas (había cuarenta y cuatro abonados), los sábados a las 19.30. El abono costaba 70 euros y cada entrada 10 euros.

El Ayuntamiento se encargó de la organización de las 'Tardes de Música y Vino' y contó con la colaboración de la Asociación de Enoturismo (las bodegas aportaron los vinos de las degustaciones).

La agente de desarrollo local, María Jesús Gutiérrez, destaca que además del público de La Rioja Baja y Ribera navarra ha acudido también de otros lugares como Logroño, Bilbao e incluso turistas de Madrid.

Respecto a las otras seis citas anteriores de este año hubo dos en enero. Txus Blues & José Bluefingers tocaron el día 12 y participaron las bodegas Viñas Nuevas, Viñedos de Alfaro y Del Medievo. El 26 actuó Nazarí con Totó Munilla (tributo a Sabina) y se tomaron vinos de Cicerón, Sendero Royal y Lacus.

El 9 febrero Zimmerband ofreció un homenaje a Bob Dylan en castellano y los vinos fueron de Viña Herminia, Finca Montote y Álvarez Alfaro. El 23 la música corrió a cargo de Enay (rumba, flamenco y pop) y la bebida de Viñedos Ruiz Jiménez, Domeco de Jarauta y D. Mateos.

En marzo actuaron Silvia y Manolo con patrocinio de Viñedos Real Rubio, Viñedos de Alfaro y Fincas de Azabache el 9 y el 23 The Nowhere Plan (tributo a The Beatles) con Las Cepas, Viña Herminia y Bodegas Del Medievo.

Al final de cada sesión se ofrecían unos platos de embutidos y el público pudo charlar con los músicos manteniendo un contacto directo en un ambiente ameno y agradable.