Jairo Zavala | Músico, líder del grupo Depedro DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Jueves, 23 agosto 2018

Hace siete meses Depedro actuó en Actual 2018, en el 'Vermú torero' de Bodegas Franco Españolas. Tan buen sabor de boca dejó que el próximo viernes regresará, y aunque será en la misma bodega, lo hará dentro de otro cartel, el del MUWI Rioja Fest, en el Escenario Principal, a las 21.30 horas. Jairo Zavala, que también forma parte del grupo Calexico -de hecho, contesta a esta entrevista desde Bruselas, en plena gira europea-, presentará de nuevo, aunque esta vez con su banda al completo, su último disco, 'El pasajero' (2016).

-Sorprendió comprobar que Depedro regresaba a Logroño siete meses después de su paso por otro festival, Actual, de la mano de los mismos promotores. ¿Es consciente del buen sabor de boca que dejó?

-Esta vez voy con toda la banda y al aire libre porque en enero fue dentro y en formato pequeño. Yo encantado de que me llaméis desde La Rioja y de ir a tocar a Logroño.

-Tampoco era la primera vez que actuaba en una bodega, ya lo hizo en Bodegas Corral, dentro del programa 'El Rioja y los 5 sentidos'.

-El maridaje del vino y la música es perfecto, es un entorno en el que me encuentro muy a gusto.

-¿Qué tendrá de diferente el concierto del próximo viernes?

-En enero estuve solo con mi guitarra y ahora voy a ir con un quinteto, así que las canciones van a tener una dimensión más musculosa, más adecuada a un formato de festival en el que el público está de pie y puede bailar y vibrar conmigo, con mayor profundidad emocional.

-Se encuentra en plena gira con Calexico. ¿El del MUWI será un paréntesis dedicado a Depedro?

-Sigo girando con Depedro. Lo que hago es ir y volver cuando tengo algún compromiso. Este mes acaba la gira con Calexico y después, hasta otoño, tengo algunos otros compromisos con Depedro hasta la salida de un nuevo trabajo del que estoy muy orgulloso y contento. En septiembre ya saldrá algún adelanto.

-¿Qué contendrá ese nuevo disco?

-Es un disco de colaboraciones, con sorpresas, canciones regrabadas en formato de dueto. Es una especie de recuerdo de toda mi carrera con tres canciones nuevas.

-¿Es complicado compaginar dos (o incluso tres) bandas al mismo tiempo? Antes, incluso, también formó parte de Lavacazul.

-Para mí es algo natural porque lo he hecho toda la vida. La música siempre ha sido muy generosa conmigo, también porque yo siempre he intentado estar ahí, ser honesto y trabajar mucho. Así que esto es como cualquier otro trabajo... Pregúntale a un fontanero cuántas horas curra al día y cómo compatibiliza su vida con estar fuera de casa a diario. Pienso que hay que desmitificar un poco nuestro trabajo como músicos que, al fin y al cabo, es una profesión más.

-¿Qué grupo tiene más peso en trayectoria musical?

-Depedro, por supuesto, porque es mi proyecto personal.

-Pero Depedro nació de Calexico, ¿no?

-No, no precisamente, aunque Calexico me ayudó mucho a sacarlo adelante. Yo tenía canciones de cuando estaba en Lavacazul que no tenían cabida en esa banda. Un día Vetusta Morla me llamaron y me invitaron a abrir un concierto de ellos porque, me dijeron, «Tú tienes un proyecto de canciones en las que cantas bajito, ¿no?». Ahí empezó, cuando le puse nombre.

-De su último disco llaman la atención las colaboraciones, desde Bunbury hasta la Orquesta Sinfónica de Tucson...

-En realidad no estuvo toda la Sinfónica sino cuatro de sus músicos, de cuerda. Tengo la suerte de tener muchos amigos, entre ellos, gente con tanto talento y energía como Bunbury, que me ayudó muchísimo a dar luz a una canción como 'DF'. No entiendo la música sino es con el trabajo diario y la colaboración, si no, todo es muy aburrido si siempre parte todo de uno mismo.

-¿Su disco 'El pasajero' es, precisamente, una mezcla de influencias con tanto viaje?

-Evidentemente, sí he llenado la maleta de vivencias y recuerdos que me han servido para colorear las canciones. Mucha parte de mi día a día lo paso fuera de casa.

-¿También hay influencia africana en su música? Su madre vivió tiempo en ese continente y quizá no son tan evidentes sus ritmos.

-En el último disco sí hay un par de canciones con guitarras en plan 'soukous' y grabé un documental en Senegal ['Casamance'], en el que surgieron dos temas que han completado 'El pasajero'. Sí hay melodías africanas, hay que escuchar atentamente el disco.

-Suena más a Santiago Auserón...

-Le tengo una admiración tremenda. ¡Ojalá! Le tengo una tremenda admiración. Con llegarle al talón de zapato me conformaría porque, por supuesto, es una referencia para mí.