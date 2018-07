María de la O Lejárraga, por fin Lizarraga y Aguilera posan con el libro. :: Miguel HERREROS Isabel Lizarraga y Juan Aguilera editan en Renacimiento un conjunto de tres piezas compuesto también por 'Merlín y Viviana' y 'En busca de una peluca' 'Viajes de una gota de agua' es el primer libro firmado con el nombre real de su autora DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Martes, 24 julio 2018, 09:36

Quedaban por publicar en España, por rescatar, tres piezas de la escritora riojana María de la O Lejárraga que el matrimonio de profesores e investigadores residentes en Logroño, expertos además en su obra, acaban de editar en Renacimiento bajo el título de una de ellas: 'Viajes de una gota de agua'. «Algún artículo suelto queda por publicar, pero obra completa ya no», declara Isabel Lizarraga, aunque Juan Aguilera sospecha que puede quedar algún manuscrito. Uno de los tres textos que componen este libro, 'En busca de una peluca', es una obra de teatro infantil que no se llegó a publicar en España, sólo en Argentina en 1954 después de que la autora la reclamara desde América a su familia y la corrigiera profundamente, por lo que puede que existan otras obras, aunque «piezas fundamentales creo que ya no hay nada, sólo alguna conferencia radiofónica quedaría por rescatar, en caso de que algún día apareciera la grabación».

Junto a 'Viajes de una gota de agua' y 'En busca de una peluca', el nuevo libro lo integra también la historia 'Merlín y Viviana'. María de la O Lejárraga (San Millán de la Cogolla, 1874-Buenos Aires, 1974) fue maestra, escritora y diputada socialista en las Cortes de la Segunda República. Casada con el también escritor Gregorio Martínez Sierra, la mayor parte de su obra la publicó con el nombre de él o al menos con sus apellidos (María Martínez Sierra), adoptados como firma literaria. Su separación matrimonial primero y su exilio a México y Argentina después le provocaron un olvido literario que, poco a poco, con trabajos como los de Lizarraga y Aguilera, se ha ido paliando con el tiempo. Como se dice en el prólogo a este libro: «Buena parte de las expectativas literarias de María Martínez Sierra había alimentado cuando decidió instalarse en Buenos Aires se vieron progresivamente frustradas».

«Era mujer, republicana y exiliada... Y tampoco había interés por su literatura. En realidad, la figura de María de la O Lejárraga la empieza a reivindicar Patricia O'Connor en 1978, cuando publica sus primeros estudios», explica Aguilera. La pareja ya había trabajado junta en la edición de las obras de la misma autora 'Cómo sueñan los hombres a las mujeres' (2009) y 'Tragedia de la perra vida y otras diversiones. Teatro del exilio [1939-1974]' (2009). «Lo que quiso publicar en España no se lo publicaron, ni representar obras que mandó a actrices españolas y que estas no se atrevieron por posibles represalias políticas», apunta Lizarraga.

La publicación de 'Viajes de una gota de agua' responde a varios motivos, el primero, evidentemente, es literario, y el segundo, reivindicativo: es la primera vez que se publica un libro de la autora con su nombre real completo: María de la O Lejárraga; aunque en portada aparece entre paréntesis el pseudónimo para poder identificarla. «Aunque a nosotros nos pueda resultar desagradable, ella quería firmar así», asegura Lizarraga. «Es la primera vez que se publica un libro así, firmado con el nombre de María de la O Lejárraga», afirma Aguilera.

«Llevamos ya ocho años intentando publicar este libro. Lo habíamos ofrecido a algunas editoriales y hasta ahora no habíamos tenido suerte», lamenta Lizarraga. Parecía que esa maldición de María de la O en vida pervivía hoy. «Ofrecimos al IER una edición escolar con propuestas didácticas y no obtuvimos respuesta», señala Aguilera. Sin embargo, Abelardo Linares, editor de Renacimiento -en cuya colección, Espuela de Plata, dedicada a la literatura del exilio, ha publicado este libro-, también ha mostrado su interés en otros proyectos sobre feminismo y en la obra de María de la O Lejárraga.

Las tres obras que componen este libro tienen un elemento en común: la fantasía y la animación, pero no son exactamente obras para lectores infantiles. «'Viajes de una gota de agua' tiene un trasfondo filosófico muy interesante también para los adultos», señala Lizarraga. Aguilera expone que en esta obra a la autora «le sale la vena pedagógica, es una explicación biológica del ciclo del agua convertido, mediante una alegoría de la vida humana, en un viaje iniciático de descubrimiento de la vida, desde el manantial donde nace hasta el mar donde muere».

Disney

Por otra parte, 'Merlín y Viviana o la gata egoísta y el perro atontado' es una obra sobre la que se sospechó que Disney había, al menos, tomado la idea para la célebre película 'La dama y el vagabundo'. Y había razones para pensar en el plagio, como que María de la O Lejárraga había enviado la pieza a la productora y que la película de animación, aunque no similar, guarda ciertos parecidos con la creación de la escritora riojana. Pero Lizarraga y Aguilera despejan la duda, no parece que sea una copia, a pesar de que en las dos obras se plantee la historia de amor de dos animales (dos perros en la película de Disney y una gata y un perro en el cuento de María de la O Lejárraga) de distinta clase social. Un subtítulo de la obra es 'De cómo, para que un ÉL pierda el seso por una ELLA, no es menester ni siquiera que pertenezcan a la misma especie».

«Ella envió el guion en 1950 y no habla del posible plagio hasta diez años más tarde ['La dama y el vagabundo' fue estrenada en EEUU en 1955], es decir, no sale a la palestra inmediatamente a denunciar el plagio sino que en una carta habla de que ya una vez les plagiaron la idea de 'Canción de cuna', protestaron, litigaron y perdieron, y que ya no tenía ganas de volver a litigar. Antonina Rodrigo recogió el detalle en su biografía y creo que lo magnificó. Yo creo que hay coincidencias, una misma intención en la confección de personajes... pero no se puede hablar abiertamente de plagio», justifica Aguilera. Para Lizarraga es normal que ella pensara en el plagio porque «se sentía constantemente espoliada porque de todo lo que aparecía, los derechos de autor iban a parar a la familia de Gregorio».

No obstante, aunque las tres obras muestran un formato dramático, no se pueden considerar teatro puro sino «textos dialogados que se pueden representar», especifica Aguilera. Además, cuentan con ilustraciones. Sólo 'En busca de una peluca' se llegó a representar, y con cierto éxito. De 'Viajes de una gota de agua' sólo se conoce una dramatización realizada por el grupo Teatro Pobre La Laboral con motivo de unas jornadas de homenaje de María de la O Lejárraga.