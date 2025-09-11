La marcha Hoyos de Iregua celebrará su trigésima edición el 5 de octubre La caminata de Caja Rioja retorna al nacedero del río que le dio nombre en 1995

J. Sainz Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:45

Los ríos, como las gentes, se entienden mejor conociendo el lugar del que vienen. El Iregua, eje vertebral de La Rioja, nace en las cumbres de origen glaciar de Sierra Cebollera, un entorno singular de enorme riqueza natural, paisajística y etnográfica sin la cual es imposible comprender esta tierra de los siete valles. Aquellas imponentes soledades volverán a recibir, treinta años después, la cita senderista a la que dio nombre y sentido en 1995 coincidiendo con la declaración del Parque Natural Sierra Cebollera: la Marcha Hoyos de Iregua regresa a la cuna del agua.

Villoslada de Cameros acogerá el domingo 5 de octubre el encuentro montañero decano de esta región y uno de los más populares de la zona. Será un recorrido de 32,5 kilómetros parecido al original, con salida y llegada en la localidad tras ascender el Castillo de Vinuesa (su antecima este, a 2.040 metros de altitud) para pasar junto a los Hoyos de Iregua (sin llegar a entrar en ellos, por protección) y descender por la laguna estacional de Buey (1.976 m.) y el alto de San Vicente (1.880 m.).

LA MARCHA 30.ª Marcha Hoyos de Iregua Villoslada de Cameros, 5 de octubre.

Itinerario Villoslada (1.040 m., Achichuelo (1.164 m.), La Blanca (1.200 m.), collado del Águila (1.525 m.), collado la Eña, majada la Huerta (1.784 m.), laguna Capotes (1.933 m.), antecima este Castillo de Vinuesa (2.040 m.), refugio de cazadores (1.900 m.), laguna de Buey (1.976 m.), alto de San Vicente (1.880 m.), collado alto del Castillo (1.648 m.), Villoslada.

Dificultad exigencia alta (32,5 kilómetros, 1.215 metros de desnivel acumulado).

Inscripciones www.fundacion-cajarioja.es hasta el 1 de octubre; información, 941 27 01 55.

La marcha, organizada como siempre por Fundación Caja Rioja, actualmente con el patrocinio de CaixaBank y del Gobierno de La Rioja, y con la colaboración técnica de la sociedad de montaña Sherpa, está abierta a un máximo de 500 participantes (con inscripciones a través de internet hasta el 1 de octubre).

Aquella recordada primera edición registró un millar de senderistas, lo que supuso un éxito de convocatoria y un espaldarazo a la continuidad de una iniciativa pionera que, desde entonces, solo ha dejado de celebrarse en el pandémico año 2020. En este tiempo, Sierra Cebollera, que comprende los términos municipales de Villoslada y Lumbreras, ha sido escenario de diversos itinerarios que han dado a conocer mejor el Parque Natural y otros términos aledaños (como Ortigosa de Cameros, Viniegra de Arriba o Montenegro, ya en tierras sorianas).

Los hoyos propiamente dichos solo han sido revisitados por la marcha que lleva su nombre en contadas ocasiones, como ahora para celebrar su trigésima edición. Pero, para preservar la integridad de unos espacios muy sensibles, el número de participantes hace años que está limitado a la mitad y siempre con la supervisión de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje.

«Un regalo de los dioses»

No han variado, sin embargo, sus dos objetivos principales, como recuerda Carlos Fuentes, gerente de la Fundación: «En primer lugar, realizar una actividad deportiva montañera por uno de los lugares naturales más espectaculares de La Rioja. En segundo, promocionar la zona del Alto Iregua, sus parajes y su riqueza».

Miles de personas, no solo riojanas, han conocido Sierra Cebollera gracias a esta excursión otoño tras otoño. Según el director general de Medio Natural, Ignacio Sáenz de Urturi, «es una actividad con un efecto totalmente positivo» en la línea del programa de promoción del Centro de Interpretación, que consiste en «poner en valor este espacio la riqueza de es entorno natural y rural».

Más entusiasta todavía es Jesús Escarza, miembro de Sherpa, para quien «es necesario conocer este patrimonio, concienciar a la gente de ese regalo de los dioses y aprender a caminar por el monte». «El conocimiento –sostiene– ayuda a proteger la naturaleza».

Escarza, uno de los responsables de trazar la ruta y marcarla para que el impacto de mil botas sea el menor posible, destaca que la presente edición ofrece «la esencia de los hoyos», sus bosques y pastos, las cumbres rocosas, canchales y desecadas, y, por supuesto, el relicto glaciar donde nace un río tan hermoso y vital para La Rioja, que, eso sí –advierte–, a día de hoy «está bastante seco». En todo caso, palabra de montañero, «entrar en Hoyos de Iregua siempre es un privilegio».

