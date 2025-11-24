Marcelino Izquierdo Vozmediano presentó 'La duquesa que pudo reinar'

El escritor y periodista riojano Marcelino Izquierdo Vozmediano presentó este lunes 'La duquesa que pudo reinar' (Siníndice), primera biografía de Jacinta Martínez de Sicilia, esposa ... del general Espartero.

Lo hizo acompañado por el historiador canadiense Adrian Schubert, el mejor conocedor del príncipe de Vergara, que además ha prologado la obra de su colega.

La presentación se celebró en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR), donde este martes es Shubert quien ofrece una conferencia sobre Espartero (a las 19.30 horas), edificio vecino al de la Reja Dorada, que fue residencia de Doña Jacinta en su juventud, hace doscientos años, antes de casarse con el militar que llegaría a ser regente de España.