Maratoniana jornada cinéfila Asistentes a la proyección de ayer por la mañana en la Filmoteca Rafael Azcona. :: díaz uriel Los Cines 7 Infantes acogerán los pases de tres películas a partir de las diez y media de la nocheLa programación de cine incluye hoy la Maratón y proyecciones en la Filmoteca y el Bretón JOSÉ MANUEL LEÓN MELIÁ Sábado, 5 enero 2019, 11:00

logroño. Llegó el día clave en la programación de cine de Actual. La víspera de Reyes es una de las jornadas preferidas por los cinéfilos. La proyección de 5 títulos en tres escenarios es recibida con expectación e impaciencia. Los poseedores de una localidad para cubrir todos los frentes van a completar una velada inolvidable que arranca en la Filmoteca con la belleza de 'La tercera esposa', prosigue a ritmo de rock en el Bretón con 'Leto' y finaliza con el aldabonazo de la maratón, un cartel irresistible en los 7 Infantes (22.30 horas) que reúne a Lars von Trier y 'La casa de Jack Built', Gaspar Noé y su triunfal 'Clímax' en Sitges y la maravilla de animación 'Un día más con vida'.

Hecho el protocolo de las presentaciones sólo queda reconocer a sus autores por sus imágenes. 'Clímax' es el arrebato. Historia de sexo y violencia. Menos caótica que anteriores trabajos del realizador argentino y más centrada en narrar un argumento de estructura clásica. Atrás quedan sus afectados experimentos de vértigo para componer un lisérgico viaje hacia el hedonismo culminado como una orgía descontrolada. El punto de partida apunta maneras. Un grupo de talentosos bailarines deciden montar una fiesta en plan majo y simpático. Alguien, que no está en su sano juicio, vierte LSD en el cóctel que han preparado los jóvenes y se desata una movida de risas y postureo. Pero el guateque se desmadra y brotan los conflictos. Este caos le viene bien a Noé para crear un extrovertido sarao que no oculta su dimensión moral.

'Otro día más con vida', de Raúl de la Fuente y Damián Nemow, es la adaptación del libro homónimo de Kapuscinski. Una agitada aventura de animación que trata de hacer ver por qué un conflicto de descolonización provocó que el reportero de guerra tomara partido por uno de los bandos enfrentados.

En la Filmoteca se proyecta 'The third wife', de la debutante Ashleigh Mayfair, una película fascinante

La brutalidad acompaña a 'La casa de Jack Built', un serial killer perpetrado por el danés Von Trier e interpretado por Matt Dilon. Un filme dividido en 5 capítulos sobre la obsesión de un ingeniero por construirse su propia casa y cómo librarse de un puñado de grotescos personajes que parecen entrometerse en su camino para ser eliminados de la forma más gamberra que quepa imaginar.

La servidumbre de ser mujer

El encantamiento visual comparecerá en la Filmoteca con la proyección del filme de producción vietnamina 'The third wife', de la debutante Ashleigh Mayfair; a mi gusto, uno de los títulos más fascinante que me ha tocado visionar en un festival de cine. Dicho esto, sus méritos artísticos son de nota. Se aprecian desde los planos iniciales. Enseguida te atrapa su tratamiento formal; el empleo del tiempo, la cadencia luminosa de su narración, el uso del montaje (tranquilo y dinámico), el control del ritmo y la utilización de la cámara estática para abarcar un espacio amplio en el que los coreográficos movimientos de los personajes funcionan con una sincronía delicada.

Sin embargo, el tema, por rabioso que parezca, no es novedoso y el espectador acostumbra a ver en la pantalla asuntos como el de los matrimonios concertados que todavía sobreviven en algunas latitudes. La historia de la joven May, de 14 años, encarnada por Nguyen Phuoeng Tra My, que hace su primera aparición delante de un objetivo, nos lleva al Vietnam del siglo XIX, a una zona rural, cuando un terrateniente solicita nueva esposa. May es la elegida y en la flor de la juventud entenderá su papel en su vida social y su condición de mujer, preparada para concebir hijos varones. El severo costumbrismo significará la perdida de inocencia a la vez que el descubrimiento de la sexualidad y el estricto sometimiento a las expectativas puestas en ella.

Música revolucionaria

'Leto', de Kirill Serebrennikov, es la propuesta en clave musical de esta excitante velada. Una producción rusa, ambientada en el emergente cosmopolitismo de Leningrado, que toma el pulso a una generación de bandas de rock que en los 80 se convirtieron en avanzadilla de los tiempos de cambio que se avecinaban.

La película, rodada en blanco y negro, nos traslada, muchas veces cámara en mano, a la efervescencia juvenil de vanguardia y el apego por tendencias musicales consideradas como oprobio para la sociedad, con el pop y el rock and roll a la cabeza. 'Leto' describe, con un realismo que recuerda el freecinema británico, los avatares y osadías de un puñado de intrépidos jóvenes por abrazar estilos prohibidos y postularse como un fenómeno a contracorriente de los mandamientos culturales del régimen. Artistas deseosos de impregnar un discurso revolucionario aireado desde la furtividad y atreviéndose a contravenir los dogmas componiendo temas de sesgo occidental. Un decidido impulso, ilustrado con un tono realista y estética underground, que consigue dotar de latido al retrato de una época, un ambiente, de un fervor imparable; en pocas palabras, una movida que hervía con todo tipo de influencias, desde Bowie a Reed.

En medio de la panorámica musical de trinchera y garitos grisáceos se mueve el germen de la eclosión de bandas de rock que peleaban por atraer a un público ávido de sorpresas ilegítimas que servían de oposición al rígido régimen. El aliento y el furor lo ponen el personaje Mike, icono de la modernidad rockera y líder del grupo soviético de los años 80 Zoopark y Víctor Tsoi, un cantautor y fundador del legendario grupo Kino. Dos figuras contrapuestas pero confluyentes que recorren espacios siniestros con sus canciones que quieren postularse en favor de una cierta evasión, para ayudar a los incondicionales a librar una batalla contra el inmovilismo social y ahuyentar la crisis existencial. Como motor de sus vidas y creaciones se sitúa el factor femenino, Natacha, casada con Mike y atraída por Tsoi, un personaje con una entidad y glamour hechizantes.

Electrizante título, sociológico, de corte documental, que ficciona sobre el despertar de una era, irresistible alegato sobre el rock and roll y delirantes interludios sobre los sueños imposibles imaginados a través de unos pequeños skechts que visualizan, en color, los anhelos de una juventud con ganas de mucha marcha.