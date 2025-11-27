Manolo García actúa este viernes en el auditorio Riojafórum con las entradas agotadas La Orquesta Cámara Philharmonia Frankfurt & Sergei Nakariakov tocará el sábado y el domingo se representará el musical 'La Reina del Hielo'

El palacio de congresos y auditorio Riojafórum de Logroño ha programado para esta semana tres eventos musicales. Este viernes llegará el cantante Manolo García que lleva a cabo entre noviembre de 2025 y enero de 2026 la gira de teatros 'Drapaires Poligoneros' con un extenso repertorio de nuevas canciones y una selección de grandes composiciones de su carrera. El concierto de la capital riojana es uno de los dieciséis que forman este recorrido por diferentes ciudades del país. Comenzará a las 20.30 horas en el auditorio y las entradas, cuyo precio variaba entre 70 y 85 euros, están agotadas.

Manolo García está presentando su último disco 'Drapaires Poligoneros' el décimo trabajo de estudio de su etapa en solitario, que contiene dieciséis nuevos temas, fue publicado el 31 de octubre de este año y muestra su inconfundible estilo.

En esta gira también ofrece una revisión especial de su primer álbum en solitario, 'Arena en los bolsillos', que data de 1998, aparte de otros éxitos que siempre agradece y demanda escuchar el público en sus actuaciones y forman parte de la historia musical de varias generaciones.

El sábado, a las 20.00 horas, la sala de cámara abre sus puertas al concierto de la Orquesta e Cámara Philharmonia Frankfurt, dirigida por Juri Gilbo. Estará acompañada por el virtuoso trompetista Sergei Nakariakov, conocido a nivel mundial como el 'Paganini de la trompeta' por su excelente técnica y musicalidad.

Durará 90 minutos con descanso e incluirá obras de Edvard Grieg, Wolfgang Amadeus Mozart, Pior Ilich Chaikovsky y Jean-Baptiste Arban.

Para finalizar la semana, el domingo se representará en el auditorio Riojafórum el musical 'La Reina del Hielo', a las 17.00 horas. Incluirá canciones de las películas Frozen 1 y 2, además de otros temas conocidos, con voces en directo, coreografías y un destacado vestuario y escenografía. Esta propuesta se presenta como una aventura divertida y llena de mensajes didácticos sobre la importancia del respeto por el medio ambiente, el trabajo en equipo y el valor de tratar bien a los demás.