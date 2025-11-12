'La del manojo de rosas' y 'La corte de Faraón', en el 49 Ciclo de Zarzuela La CLA Pepe Eizaga abre su tradicional certamen el 29 de noviembre con una gala lírica en el Auditorio Municipal de Logroño, con entrada libre

La Rioja Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:13 Comenta Compartir

El Ciclo Nacional de Zarzuela que organiza la Compañía Lírica de Aficionados (CLA) Pepe Eizaga abre su edición número 49 el sábado 29 de noviembre con una gala lírica en el Auditorio Municipal de Logroño (19.30 horas). Sobre su escenario, varios ganadores del 42 Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño-La Rioja, concretamente Andrés Sánchez Joglar (Cuba), Alexandra Zamfira (Rumanía), Julia Merino, Daniel Gallegos (México), Antonella Zanetti (Argentina) y Alonso Cano, interpretarán una selección de piezas de ópera y zarzuela. Estarán acompañados al piano por Ricardo Francia.

El ciclo continuará en el Teatro Bretón de la capital, donde el cuadro artístico de la CLA Pepe Eizaga pondrá en escena dos populares zarzuelas: 'La del manojo de rosas' (el domingo 7 de diciembre) y 'La corte de Faraón' (el sábado 13), ambas citas a las 20.00 horas y con entradas al precio de 10, 15, 28 y 30 euros.

Para los papeles principales de estas producciones se contará con las voces de Andrea Jiménez, Marco Moncloa, Facundo Muñoz, Hevila Cardeña, Amelia Font, José Luis Gago, Miki Ferrer y Carlos Crooke. También se incorporarán los actores riojanos Amadeo Marín, Juan Carlos Picatoste y Rubén García Bañuelos y, por primera vez, la colaboración de la academia 'Más que danza' en el apartado coreográfico.

José Ángel Cabezón, director de la Banda Municipal de Logroño, estará al frente de la orquesta, cuyos sus músicos son, en su mayoría, profesores y profesionales procedentes de Logroño y Calahorra,

Sobre este veterano ciclo de zarzuela informaron este miércoles la concejala de Cultura de Logroño, Rosa Fernández; el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la vicepresidenta de la CLA Pepe Eizaga, Cristina Basurto.