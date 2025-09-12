Mano a mano de acrobacias y circo teatro con 'Mute' y la compañía vasca Orain-Bi
La compañía, formada en 2019 en Bilbao por Sara Álvarez y Rodrigo Lacasa, es una compañía de circo teatro especializada en disciplinas acrobáticas
J. S.
Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:26
'Mute', del verbo mutar (tercera persona del singular del imperativo), invita a cambiar de aspecto, naturaleza o estado. 'Mute' es también el título del espectáculo que la compañía vasca Orain-Bi representa hoy (en la Biblioteca de La Rioja a las 20.30 horas) dentro del Festival de Teatro Gestual, que también se llama 'Mute'.
Orain-Bi (Ahora Dos), formada en 2019 en Bilbao por Sara Álvarez y Rodrigo Lacasa, es una compañía de circo teatro especializada en disciplinas acrobáticas como el mano-mano y la percha. Valiéndose de esas técnicas físicas, cuentan una historia de emociones (para todos los públicos a partir de seis años). «La mutación –dicen– es una constante. Que no solo muten los bichos».
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.