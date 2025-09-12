Mano a mano de acrobacias y circo teatro con 'Mute' y la compañía vasca Orain-Bi La compañía, formada en 2019 en Bilbao por Sara Álvarez y Rodrigo Lacasa, es una compañía de circo teatro especializada en disciplinas acrobáticas

'Mute', del verbo mutar (tercera persona del singular del imperativo), invita a cambiar de aspecto, naturaleza o estado. 'Mute' es también el título del espectáculo que la compañía vasca Orain-Bi representa hoy (en la Biblioteca de La Rioja a las 20.30 horas) dentro del Festival de Teatro Gestual, que también se llama 'Mute'.

Orain-Bi (Ahora Dos), formada en 2019 en Bilbao por Sara Álvarez y Rodrigo Lacasa, es una compañía de circo teatro especializada en disciplinas acrobáticas como el mano-mano y la percha. Valiéndose de esas técnicas físicas, cuentan una historia de emociones (para todos los públicos a partir de seis años). «La mutación –dicen– es una constante. Que no solo muten los bichos».