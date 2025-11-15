Manifiesto 'invertebrado': «Tomar posición frente al aplanamiento del mundo»

La tierra no es plana, pero, ante el avance del pensamiento único e incluso nulo, intelectualmente podría llegar a serlo. «Para escapar de las ... fábulas apocalípticas inteligidas por el realismo capitalista, debemos comenzar a tantear los relieves, rugosidades y texturas de este mundo plural que habitamos». Es lo que propone 'Invertebrados', que este fin de semana ha planteado debates en torno a 'lo situado como metodología y posicionamiento político y creativo'.

«Seguramente –dice su manifiesto– una de las tendencias, cualidades o pulsiones paradigmáticas que más determinan nuestro tiempo actual es aquello que podríamos denominar como 'el aplanamiento del mundo', que opera en numerosos estratos y se reproduce a través de una infinidad de lógicas y estrategias. Al decir 'aplanamiento del mundo' nos referimos a la homogeneización estética, la uniformidad del gusto, la polarización política, la memetización de todo y, finalmente –entre otras muchas cosas–, la contemplación de un paisaje sin paisaje, sin horizonte, sin salida ni escapatoria ni porvenir, que nos avisa, con una pancarta en llamas: 'No hay otra alternativa'».

Pero sí la hay y la que ellos defienden pasa por «ponerse en situación» y discutir a fondo cuestiones tan locales y concretas como las que han llamado «fenomenología del ruido en Valencia, estética fósil y escrituras desde el polvo, arquitecturas extractivistas, presas tardofranquistas y archivos promiscuos, pantanos en Navarra y rutas comerciales de guano en Perú, patrimonio natural –naturalizado– en Tenerife, turismo y gentrificación en Mallorca, historias de desaparición en el Valle de Cuelgamuros, cruces, placas y disputas de una memoria que tropieza en La Rioja o vivienda y urbanismo en Logroño...»

Han participado jóvenes pensadores y creadores como Yuji Kawashima, Sergio Monje, Johan Silvy-Leligois, Alba López-Davalillo, Tania Hernández, Raúl Silva, Paula Leu, Paula Eslava y Carmen Martín Luqero, además de Paz Corvo y Álvaro Morón , que cierran las jornadas hoy en la galería La Lonja tras una mesa redonda (a las 11.00 horas) sobre urbanismo y vivienda con representantes del Sindicato de la Vivienda, el Observatorio del Casco Antiguo de Logroño y Ciudades Cuidadas.

«Ante el mandato de universalidad de las ideas, la dominación algorítmica del mundo y la globalización del capitalismo financiero», 'invertebrados' proponen «girar el cuello 180 grados hacia una dirección totalmente opuesta: lo situado, la coyuntura específica, temporal o espacialmente localizada». Tomar posición como si fuera una colina y defenderla del aplanamiento.