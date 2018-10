El cineasta argentino Pablo Trapero ('El clan') crea historias inquietantes y perturbadoras. Sin alejarse de esas constantes, filma 'La quietud', cuyo título alude a una finca enorme a las afueras de Buenos Aires propiedad de una familia poderosa. Su enunciado es un eufemismo. Porque en la película no hay calma sino todo lo contrario. El patriarca sufre un infarto cerebral y sus dos hijas, Eugenia (Bérénice Bejo) y Mia (Martina Gusman) afrontan su enfermedad en medio de enredos sentimentales. Entretanto, la matriarca, Esmeralda (espléndida Graciela Borges), ejerce su poder evitando desvelar secretos graves y espantosos. El filme, con estructura circular, es un denso y elaborado melodrama con pinceladas de culebrón que destapa la sordidez y catadura moral de personajes con pintas de cordero pero con fauces de alimañas. Trapero no olvida los rescoldos de la dictadura y cuando sus ecos afloran deja un dilema moral para que sean los personajes más jóvenes quienes decidan juzgar el pasado según su conciencia. Todo el orden se desmorona. Las prebendas del sistema brotan; la policía detiene y la ley castiga. No habrá paz para los malvados.

En cambio, el cine nórdico, sigue dando muestras de su vertiente más aparatosa y oscura. 'The guilty', dirigida por Gustav Möller indaga en el lado más perverso y degenerado de la sociedad. Asger (Jakob Cedergren) es un patrullero de la policía recolocado como operador en el teléfono de emergencias. Una llamada de una mujer solicitando ayuda por creerse raptada pone a ambos, como vasos comunicantes, en una interacción llena de tensión y dramatismo. Película opresiva y claustrobófica. La acción se desarrolla en un escenario único. El realizador recurre a un estilo seco construido en primeros planos. El esfuerzo denodado del agente por ayudar a la víctima alcanza instantes dolorosos al conocer el espectador el pasado turbio de Jakob. Su meritorio afán por salvar una vida se entiende como un exorcismo para para restañar sus remordimientos, calmar su conciencia y frenar su complejo de culpabilidad. Un proceso que conlleva también un giro al final que deja atónito y consternado al espectador.

La sorpresa de la jornada de ayer tiene nombre: Nicolás Pacheco. Autor de 'Jaulas', producción española, un título metafórico para un thriller, en clave de western, muy enraizado en su tierra, el sur, y con una historia de personajes desarraigados y carentes de futuro que tratan de aguantar la tirantez de la vida eligiendo caminos no siempre acertados.