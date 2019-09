Les Luthiers actuarán en Logroño el próximo 11 de marzo Les Luthiers llegarán a Logroño el 11 de marzo del 2020. / Les Luthiers Los argentinos presentarán en Riojafórum su espectáculo 'Viejos Hamzerreíres' L. R. Martes, 17 septiembre 2019, 16:55

Les Luthiers estrenará en el Riojaforum de Logroño su espectáculo 'Viejos Hazmerreíres' el próximo 11 de marzo de 2020 (20.30 horas), una única función, improrrogable,

'Viejos Hazmerreíres' recorre durante casi dos horas algunas de las obras más celebradas de Les Luthiers, en una antología que para algunos críticos constituye el mejor recopilatorio de la historia del grupo.

Bajo el hilo conductor de Radio Tertulia, se van montando piezas cuidadosamente elegidas e integradas al eje del espectáculo que les da sentido. De esta manera, cada una de las piezas cobra una nueva dimensión sin perder la esencia original, y así surgen remodeladas versiones de Las Majas Del Bergantín (Zarzuela Náutica), Quién Mató a Tom McCoffee (Música en serie), Loas Al Cuarto De Baño (Obra Sanitaria) o Pepper Clemens Sent the Messenger, Nevertheless the Reverend Left the Herd (ten-step).

Además, incluye obras nuevas como Receta Postrera, un vals culinario en el que Rosarito y Clarita comparten la receta para la elaboración de un novedoso postre. En esta pieza entra en escena un nuevo instrumento informal: la batería de cocina, conformada por 11 sartenes y 6 ollas.

El repertorio incluye obras de los espectáculos Todo Por Que Rías, Luthierías, Unen Canto con Humor, El reír de los Cantares, Los Premios Mastropiero, Lutherapia y Por humor al arte.

Los argentinos, que el pasado 4 de septiembre cumplieron 52 años en escena, ya tienen confirmadas otras citas en España con Viejos Hazmerreíres para 2020. Aparte de Logroño visitarán San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Zaragoza y Pamplona.

Las entradas se pueden adquirir a través de las páginas web www.lesluthiers.com y entradas.com desde 40 euros.