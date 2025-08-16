Memoria y silencio de la colonización

En esta sección tengo tendencia a las novelas más que a los ensayos, pero hay ensayos que tiene mucho de novelas y poemas. Este es ... uno de esos. Es el trabajo de dar una forma bella a una experiencia y un trabajo intenso de investigación que deviene en una hermosa prosa.

Laura Casielles es poeta, narradora y periodista. Todo está en este libro que narra la historia de la colonización española en el norte de África. Para ello va recorriendo los diferentes territorios en los que estuvimos como colonizadores y va buscando las huellas que quedan, hablando con la gente y describiendo los paisajes y los restos de nuestra presencia allí. A la vez va contando la historia de nuestra experiencia colonial y reflexionando sobre esa experiencia en nuestra historia y, sobre todo, en nuestro presente. Su tesis doctoral es sobre la poesía escrita por marroquíes y saharauis en castellano y ese es el mensaje que articula el libro. Tenemos una historia común en la que no hay sólo buenos y malos. En la que todos hemos cometidos errores pero en la que hay muchas cosas buenas que recordar y por hacer juntos en el futuro.

El libro se encuadra en un relato de viajes desde el norte, Tetuán hasta el Sahara pasando los lugares de Marruecos en los que estuvimos y dejamos huella para pasar por Sidi Ifni, la última colonia, conquistada sin derramar una gota de sangre porque no había nadie dispuesto a pelear por ella. Para acabar en los campamentos de refugiados de Argelia, donde la esperanza es lo único que los mantiene vivos a 50 grados en un mar de arena, a ellos que fueron pescadores.

Todo el libro se enmarca en un relato de viajes desde Tetuán hasta los campamentos de Argelia

Un aspecto importante es la importancia de esos territorios en la formación de militares africanistas, que acabaron con la República gracias a los soldados que reclutaron allí y a los que dejaron tirados una vez consiguieron su objetivo, como ese cementerio árabe que construyeron en Asturias y del que ya nadie se cuida.

Este libro es un intento de recomponer esos lazos que nunca dejaron de existir.