Un libro para el verano

Hablar de lecturas de verano no suele tener nada de apreciativo. Tenemos más tiempo pero tampoco tenemos ganas de que las lecturas sean demasiado densas. ... El argumento tiene que estar lleno de aventuras. Tiene que haber paisajes exóticos y, si es posible, algo de historia y pasiones, mucha pasión. Evidentemente esto es una tontería pero es lo que estaba pensando al leer este libro que no tiene nada de veraniego pero que si coincide con esos tópicos.

La parte histórica es la colonización francesa de lo que hoy es el estado de Luisiana. La parte aventurera es la vida de un grupo de mujeres que fueron enviadas allí para casarlas con los colonos. Provenían todas de lo que hoy es un hospital de referencia y en aquellos momentos, el siglo XVIII, era un hospicio inmenso en el que metían a mujeres al margen de la ley: aristócratas dislocas, huérfanas o abortistas. La directora elige unas cuantas y las manda en un velero, en un viaje horroroso, a encontrarse con unos garrulos a los que cuidar la casa y darles hijos para que no se vayan de allí.

Datos Libro Luisiana

Autora Julia Malyee

Editorial Salamandra

Páginas: 416

Precio: 21,85 euros

El paisaje es un territorio inhóspito asolado por inundaciones y tormentas, repoblado con esclavos y atacado por los nativos del lugar.

La obra es fruto de una exhaustiva labor de investigación de cada uno de los lugares de la historia que narra

Se nota que es la obra fruto de una exhaustiva labor de investigación de cada uno de los lugares: el hospicio, el viaje trasatlántico en barco de vela, las colonias al norte y al sur de Luisiana y el desarrollo de Nueva Orleans. Es, además, un libro de mujeres que hace hincapié en su condición en aquellos tiempos desde el punto de vista de que aquellas colonias podían ser un lugar de cierta libertad y de esperanza. Analiza la situación de los nativos y de los esclavos. Y es un canto a la sororidad en un mundo en el que la mujer no tenía demasiadas expectativas.

Todo envuelto en un lenguaje preciso y lírico pero que no pierde el pulso narrativo en ningún momento. Lo que decía. Un libro para el verano.