Historia íntima de una guerra

Estamos ante un libro de una estructura tan original que a uno le cuesta definirlo como novela por su claro contenido personal, pero en el que la estructuración y mesura con que se desarrolla evidencian el trabajo y el talento para convertir esa experiencia personal ... en una obra narrativa. Me explico. La mujer del autor, rusa –y ese es un detalle importante–, consigue una beca para ir a Berlín y él va con ella tratando de cumplir el deseo de vivir como migrante en un país cuya lengua no conoce y buscarse la vida allí. Se dedica a bucear en el mercado de segunda mano entre objetos antiguos en una ciudad en la que la historia brota en cualquier esquina y se topa con un álbum de fotos que van detallando cada uno de los pasos de la construcción de una casa que le recuerda lo que hizo con su casa familiar en Aragón y, de la misma forma, hacen brotar recuerdos de historia. Estalla la guerra de Ucrania y colabora en el acogimiento de refugiados del ataque ruso que le transmiten sus angustias en lenguas que malcomprende. Toda esa dura experiencia le lleva de vuelta a su pueblo de los Monegros, lleno de restos de la guerra civil y de los personajes que la vivieron allí, como Orwell o Simone Weil. También le dirige a aquellos aragoneses que vivieron la barbarie y el conservadurismo en sus carnes, Joaquín Costa o Ramón J. Sender. Es decir, la guerra y la violencia van emergiendo en su periplo vital entremezclando lo físico con lo intelectual. No es una reflexión pacifista facilona sino una vivencia de la guerra desde múltiples puntos de vista de la historia europea, fundamentalmente del de los emigrados y los refugiados. Lo mejor, quizás, es la forma en que cada zarpazo de la violencia aparece en cosas e historias sin reflexiones pero con honestidad.

Decir que la violencia y especialmente las guerras son algo malo y triste es muy simplón. Mostrarlo a través de los dos años intensos que el autor vivió en el corazón de la guerra y de las guerras que tachonan los suelos de Europa es otra cosa.

