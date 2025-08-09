Disfruten de la noche

Hubo también un momento en que –como decía Hemingway– además de París, Madrid era también una fiesta. En el periodo que va desde el principio ... de los años veinte hasta el estallido de la Guerra Civil, la vida nocturna de la capital española se semejaba mucho a la parisina y nos es chauvinismo. Una serie de circunstancias únicas provocaron un estallido de ganas de vivir la noche que no se ha repetido.

La edad de plata de los noctámbulos, todos los escritores de la literaria estaban por allí. No era sólo la bohemia sino la conjugación en la noche de la modernidad en forma de electricidad, fotografía y música.

El resultado en el mundo del espectáculo es una eclosión de revistas, music-halls, cabarets y muchos tipos más de locales de espectáculos. Allí triunfan los nuevos ritmos venidos de América: el fox-trot, el charleston, el swing, el blues, el claqué y el jazz, que se mezclan con la milonga y el tango argentinos y la copla y el flamenco aborigen. El desnudo (aparecen el término sicalíptico) triunfa. Es también época de máscaras y simulaciones, donde el transformismo sube a escena entre reproches morales de la derecha y acusaciones de superficialidad por parte de la izquierda.

«A veces uno siente el vértigo de tantos personajes y locales, pero enseguida te vuelves a dejar enganchar»

Habíamos oído hablar de las tertulias, de las cantantes de copla o las revistas pero faltaba algo que lo agrupara y mostrara la complejidad y viveza de ese mundo de la farándula y sus aledaños. Cientos de aspectos que nos recuerdan a los felices años veinte americanos pero que pasaban aquí: como los concursos de bailes hasta la extenuación, los bares de cócteles a la americana, los espectáculos de striptease, los circos y las variantes que incluía Ramón Gómez de La Serna.

Este libro reúne hasta 21 capítulos en los que se ve como todo ello estaba mezclado y bullía. Leyéndolo, a veces uno siente el vértigo de tantos personajes y locales, pero enseguida te vuelves a dejar enganchar hasta ese triste final en el que se acabó el alboroto y se fue al tiroteo. Ramón lo vio claro y salió volando el día que un sablista clásico de la noche apareció en el café con dos pistolones. Tristemente se había acabado la fiesta.