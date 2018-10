Lovisual rediseña Logroño

Que una carnicería mute en edificio bursátil donde adquirir sus piezas a subasta; que una pastelería exponga sus dulces como si de exquisitas joyas de Tiffany's se tratara, o que la lencería más fina sea el objeto de rapiña de una bandada de caprichosas aves es posible. De hecho, lo está siendo estos días en Logroño, donde veintitrés comercios han sucumbido a las (buenas) artes de Lovisual, transformándose en una enorme galería de diseño y creatividad abierta a la ciudad.

Sus artífices han empleado tres días en el montaje de sus obras, que desde ayer y hasta el día 13 se pueden disfrutar en los comercios implicados en esta propuesta. Una iniciativa puesta en marcha hace tres años por los hermanos Niño y el arquitecto Javier Peña, con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, La Rioja Turismo y el CEdiR. La suya es una apuesta por el diseño como elemento renovador de la ciudad.

ACTIVIDADES Visitas guiadas Hoy (18 horas), sábado 6 (11.00 y 18.00), jueves 11 (18.00) y sábado 13 (11.00 y 18.00). Foro Lovisual Día 8 de octubre en El cubo del Revellín (20.30), con María Luisa Walliser y María Arranz intervienen. Cata Lovisual Día 9 en Wine Fandango (20.30). Foro en los Gastros Hoy en Tastavín (13.30) y Guardaviñas (20.30); el día 10 en Wine Fandango (13.30) y el 11 en Gastrobar Torres (20.30).

En el primer recorrido por las instalaciones de Lovisual participó ayer la alcaldesa Cuca Gamarra junto con los promotores, comerciantes y autores de las intervenciones. La ruta partió de la floristería Feliñarán (García Morato), una pequeña jungla vegetal que Álvaro Carrillo y Gala Knör iluminan con los neones de las grandes urbes, los mismos que proyectan iconos del deseo y del consumo.

Gráfico. ¿Dónde están las instalaciones?

En clave cinematográfica, el dibujante Ignacio Lobera emula en el escaparate de Osaba aquel gran ventanal del bar Los Leones a través del cual se percibía la vida en la película 'Calle Mayor' de Bardem.

Antonio Díaz Uriel Osaba 'El escaparate de Los Leones', la potente propuesta del dibujante Ignacio Lobera.

En LDM, los arquitectos Marta Alonso e Imanol Calderón han querido hacer visible la luz. Sus focos de hilos elásticos, casi esculturas, iluminan y enmarcan refinadas prendas y accesorios.

Antonio Díaz Uriel LDM marta Alonso e Imanol Calderón junto a su obra 'Focus'.

Para el arquitecto Javier Dulín, los dulces de Iturbe son auténticas joyas, y como tal los interpreta en el escaparate de esta tradicional pastelería. Apenas seis piezas lucen sobre sus peanas como un lujo alcanzable.

Antonio Díaz Uriel Itrube Javier Dulín ha intervenido en esta tradicional pastelería como si de una joyería se tratara.

En la Joyería María José el escultor Félix Reyes ha incorporado tres joyas más, tres cabezas de alabastro. Con su intervención ha pretendido (y logrado) sacar a la luz la belleza escondida en el interior de las piedras. Esculturas y piezas muy diferentes son las que pueblan Feijo y en cuya instalación el artista Diego Sáinz ha echado mano de elementos de desecho de la propia ferretería. El suyo ha sido un viaje romántico a través de 'Pequeñas puertas que se abren. Que se cierran', como aquel otro de Manta Ray veinte años atrás.

Antonio Díaz Uriel MARÍA JOSÉ JOYERÍA Félix Reyes junto a sus cabezas de alabastro, una joya más en el escaparate.

Antonio Díaz Uriel MIKONOS Una de las cariátides de Andrea Santamarina intenta huir del escaparate.

El humor rubrica la propuesta de Los Chavales Studio en la carnicería Paco y Begoña, donde una galería de columnas dóricas y enormes banderolas donde ondea la carne de pollo, cerdo y ternera invitan al cliente a introducirse en esta 'barbacue bursátil'. En la ceremonia de apertura, ayer tarde, los clientes pujaron por su carne en una peculiar subasta.

Antonio Díaz Uriel CARNICERÍA PACO Y BEGOÑA 'La barbacue bursátil' de Los Chavales Studio.

En la vecina Estación de Renfe se ultiman los preparativos para la apertura de Estilo (equipamiento comercial), donde la propuesta de Ayelen Peressini aprovecha las dimensiones y arquitectura del local para suspender de su cubierta el móvil y los paneles de color que dibujan el espacio.

El mobiliario de Alma de Blues se sustenta en la madera y la artesanía, y de ahí la propuesta del dibujante Gorka Olmo: dos árboles que enmarcan el escaparate y se encuentran a través de sus ramas y raíces. En Novias Senda el arquitecto Valentín Sanz reflexiona sobre el ritual de ponerse el traje de novia o, mejor, de ultranovia, como si de una superheroína se tratara. En Mandarina, Pablo Ferreira y Andrés Izquierdo materializan su ensayo sobre el diálogo entre el voyerismo y el capitalismo.

Antonio Díaz Uriel ALMA DE BLUES Gorka Olmo es el autor de la instalación 'Árboles que se juntan' en Alma de Blues.

'Los ladrones de lencería' tienen alas, pico, cuernos, escamas... y han entrado en Anayvi. ¿Quién no quiere robar estas prendas?, se pregunta Jorge Ochagavía. A una manzana, en Mikonos, enormes cariátides dibujadas por Andrea Santamarina se esfuerzan por salir del escaparate, mientras que la fotógrafa Arantza Elejabeitia ha dirigido su cámara a edificios sin autor para vinos de autor, en Vinoteca Larría.

Antonio Díaz Uriel ANAYVI La personal fauna de Jorge Ochagavía convertida en ladrones de lencería. :

Las tres ópticas que participan en Lovisual han sido intervenidas por miradas femeninas: María Camba lo hace en Abre los Ojos; Perspectiva Mona en el Centro Óptico Capitol, y Ana Escalera en The Optical Boutique by Pascual. Alejandra Gómez busca el equilibrio físico y mental en Nutriestética; Ernesto Artillo cubre con un estampado del desecho (con mechones de pelo) la fachada de Cristina Marzo Estilistas. Los alumnos de la escuela DMAD Madrid intervienen en Diana Moda y Goula-Figuera en Setlan con su colección de jarrones Kado. El 'azul sensible' de Brucculeri en Sumertime by Bianca y 'Saturno' de Javier Triviño en Santos Ochoa completan la galería de Lovisual 2018.