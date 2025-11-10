LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Lorenzo Silva y Juan Carlos Galindo.

Lorenzo Silva y Juan Carlos Galindo conversan en Cuéntalo sobre 'El arte de ocultar'

La Rioja

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:37

Comenta

Lorenzo Silva, referente de la narrativa contemporánea española, coincidirá esta tarde en el Auditorio Municipal de Logroño (19.00 horas) con el escritor y periodista ... cultural Juan Carlos Galindo en la tercera conversación del Festival de Narrativas que organiza el Ayuntamiento de la capital. Durante la charla, titulada 'El arte de ocultar', ambos autores analizarán cómo se construye el relato del crimen y de qué manera la narrativa de novela negra y policíaca permite, además de plantear un caso concreto, explorar la ambigüedad, sombras y aristas de la condición humana.

