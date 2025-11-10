Lorenzo Silva y Juan Carlos Galindo conversan en Cuéntalo sobre 'El arte de ocultar'

Lorenzo Silva, referente de la narrativa contemporánea española, coincidirá esta tarde en el Auditorio Municipal de Logroño (19.00 horas) con el escritor y periodista ... cultural Juan Carlos Galindo en la tercera conversación del Festival de Narrativas que organiza el Ayuntamiento de la capital. Durante la charla, titulada 'El arte de ocultar', ambos autores analizarán cómo se construye el relato del crimen y de qué manera la narrativa de novela negra y policíaca permite, además de plantear un caso concreto, explorar la ambigüedad, sombras y aristas de la condición humana.

Lorenzo Silva obtuvo el Premio Nadal 2000 con 'El alquimista impaciente' y el Planeta en 2012 con 'La marca del meridiano'. Ambos títulos pertenecen a su célebre serie protagonizada por los investigadores de la Guardia Civil Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro. En su nueva novela, 'Las fuerzas contrarias' (2025), aborda el esclarecimiento simultáneo de dos muertes ocurridas en la pandemia. Un relato de misterio e intriga, que es también una profunda reflexión sobre la vulnerabilidad y la soledad de las personas mayores.

Antes de su conversación con Galindo, Lorenzo Silva imparte en la librería Castroviejo (17.00 horas) la clase magistral de escritura 'Contar el crimen, o lo que el crimen cuenta', dirigida a veinte participantes.

Además, por la mañana, a partir de las 10.00 horas, cinco artistas gráficos de prestigio nacional e internacional –Lady Desidia, Javi Rey, Carmen Segovia, Diego Rodríguez-Robredo y Sara Morante– comienzan sus intervenciones en los escaparates de nueve librerías de Logroño.