La Lonja acoge la muestra de arte digital Bideotikan SBL La galería logroñesa proyectará durante tres días, del 11 al 13 de diciembre, las propuestas de 17 artistas nacionales e internacionales inspiradas en el 'net art'

Estíbaliz Espinosa Logroño Martes, 9 de diciembre 2025, 08:19 Comenta Compartir

Las paredes de La Lonja (c/ Beratúa, 39-41) mudarán este jueves en pantallas sobre las que se proyectará el arte digital de 17 artistas nacionales e internacionales, reunidos en la colectiva Bideotikan SBL, una muestra que se estrena este año como extensión del festival bilbaíno del mismo nombre.

De este modo, una selección de las obras y artistas que hace un mes convirtieron Bilbao en un museo digital al aire libre en la quinta edición de Bideotikan, llegan ahora a Logroño y también lo harán a Santander gracias al programa 'Tan cerca', en el que colaboran las tres ciudades norteñas a través de sus respectivos ayuntamientos. También habrá aportación de artistas locales o vinculados al territorio. En el caso de Logroño, La Lonja ha apostado por la madrileña (con vinculaciones a La Rioja) Esperanza Pérez Martín.

De interés La exposición Arte digital de 17 autores que han participado en el último festival Bideotikan de Bilbao, más aportación local

La cita En la galería La Lonja (c/Beratúa, 39-41), el jueves 11 (inauguración a las 19.00), el día 12 (de 19.00 a 21.00) y el sábado 13 (de 11.30 a 13.30). Entrada libre.

Su propuesta y la del resto de participantes en este festival internacional de arte digital se proyectará en bucle durante tres días en la mencionada galería. La inauguración será este jueves a las 19.00 horas; el día 12 de diciembre el horario es de 19.00 a 21.00 y el sábado 13, de 11.30 a 13.30 horas.

Bideotikan enfoca su actual edición en el net art, un movimiento que surgió en los años noventa para explorar internet no solo como herramienta, sino como territorio creativo, político y poético. Las piezas del festival dialogan con ese legado, preguntándose qué queda de aquel internet utópico y qué nuevas formas de creación emergen en la era del dato y la automatización.

La exposición que viaja a Logroño es una selección de esas obras que se proyectaron en Bilbao, y que se configura como una constelación de imaginarios que van del glitch al código, del paisaje digital al cuerpo expandido, trazando un mapa de la sensibilidad contemporánea.

Los artistas

Además de Esperanza Pérez Martín –cuyos proyectos han ocupado espacios como Matadero Madrid, La Casa Encendida o la Universidad Complutense–, participan en la muestra Víctor Mazón Gardoqui por Cantabria y, desde Bilbao, Txus Cuende y Ana Herce. Otros artistas nacionales son Retoka, Víctor Arce, Fvthom, Splinter Frames e Iván Puñal. Y completan el cartel los internacionales Andy Duboc (Francia), Nigina (Rusia), Nicole Ruggiero y Anya Asano (EE UU), Sabato Visconti (Brasil), Sabina Covarrubias, Canek Zapata y Soslow (México).

Bideotikan SBL está impulsado por Media Attack y Asociación Develop (Bilbao), junto con La Lonja 39/41 (Logroño) y Galería Mecha (Santander), y cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de estas tres ciudades a través de la convocatoria 'Tan cerca'. ¿El objetivo de esta última? Favorecer y dinamizar la colaboración cultural entre Santander, Bilbao y Logroño ofreciendo al sector cultural y creativo la posibilidad de ejecutar sus propios proyectos de manera conjunta.

Temas

Logroño

Arte