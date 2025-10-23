El London City Ballet alza el vuelo

Uno de los bailarines del London City Ballet, en 'Pictures at an exhibition', de 'Momentum'.

La danza alza el vuelo en el Festival de Teatro de Logroño. El London City Ballet, una antigua compañía británica desaparecida durante casi treinta años y recuperada hace dos, se presenta hoy en el Bretón (a las 20.00 horas) con 'Momentum', un programa que reúne cuatro piezas para quince bailarines que rinde homenaje a coreógrafos de su país como Kenneth MacMillan y Ashley Page, así como al francés Florent Melac y el ucraniano Alexei Ratmansky.

La versión original del London City se fundó en 1978 y fue compañía residente del Sadler's Wells Theatre, reconocida internacionalmente, con Diana, princesa de Gales, como patrona real. Cerró en 1996 y al cabo de tres décadas ha sido recuperada en 2023 bajo la dirección artística de Christopher Marney. Su nuevo lema: «Preservando el legado de la danza, creando historias futuras».

Su temporada inaugural en 2024 incluyó una gira por diecisiete teatros de tres continentes, incluyendo Reino Unido, una semana de funciones en el Sadler's Wells, ocho ciudades de China, la inauguración de la temporada de otoño en el Joyce Theater de Nueva York y la participación en diversos festivales internacionales, como el de Sintra, en Portugal, y el inglés Latitude, de Suffolk.

El objetivo de la compañía, según su director: «Ofrecer historias cautivadoras a través de la danza»

El programa de 'Momentum' comienza con 'Larina Waltz', una pieza de ocho minutos con coreografía de Page sobre música de Tchaikovsky. «Creada originalmente para el Royal Ballet –explica Marney– utiliza melodías alegres para resaltar el talento clásico de los bailarines. En un vibrante vals, los cambios de ritmo casi constantes culminan en un final apoteósico».

A continuación, 'Concerto pas de deux', otra pieza corta: «La delicadeza y la precisión técnica se combinan en el ballet virtuoso de MacMillan, sobre el Segundo concierto para piano de Shostakovich. Inspirado por los calentamientos en la barra de la joven bailarina Lynn Seymour, 'Concerto' sigue siendo una de las creaciones más aclamadas del coreógrafo británico».

Bailarines Arthur Wille, Simeon Sorange Felicite, Josué Gómez, Samuele Barzaghi, Pilar Ortega, Sahel Flora Pascual, Yuria Isaka, Lydia Rose Hough, Joseph Taylor, Alejandro Virelles, Jimin Kim, Constance Devernay-Laurence.

En tercer lugar, 'Soft shore', obra de quince minutos de Melac inspirada en la música de Beethoven. Florent Melac es conocido principalmente como primer bailarín del Ballet de la Ópera de París. En esta ocasión firma una nueva creación para la compañía en la que «despliega un estilo único, fluido y musical, que combina transiciones inventivas y levantamientos íntimos».

Y, por último, 'Pictures at an exhibition', una coreografía de Ratmansky de 35 minutos de duración con música de Mussorgsky e inspiración pictórica. «Al igual que las acuarelas en constante evolución de Kandinsky que ocupan el escenario, es una pieza de conjunto para diez bailarines que transita desde las emociones más crudas y salvajes hasta las más solemnes y profundas».

Cuatro cuadros y un repertorio que muestra la intención del nuevo London City Ballet: «Ofrecer historias cautivadoras a través de la danza», según su director. «Nos esforzamos por presentar obras atractivas y entretenidas –dice Marney–, a la vez que garantizamos que la historia que nos precedió no se olvide».

