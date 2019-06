Lolo se deja la piel Manuel María Calvo, Lolo, esquila una oveja en el concurso de Castuera (Badajoz) en el que se proclamó campeón de España. :: R. C. El mejor esquilador de España se 'pelea' cada día con 300 ovejas. El año pasado 'desnudó' a 37.000. «Odio las chuletillas de cordero» JOSÉ ANTONIO GUERRERO Domingo, 23 junio 2019, 17:08

Unos cardan la lana y Lolo la esquila y se lleva la fama. Lolo es como conocen en el mundillo del esquileo a Manuel María Calvo Almena, un extremeño de Cabeza del Buey, en la provincia de Badajoz, que va por cuatro años consecutivos llevándose a casa la tijera que le acredita como el mejor de España, el número uno de los barberos ovinos. El título lo revalidó el pasado marzo en Castuera (Badajoz) en el XII Open Nacional de Esquileo, considerado el concurso con más pedigrí del país. Lolo se llevó el premio gordo, el de los esquiladores con más experiencia, que además de la rapidez valora la calidad del corte y el acabado. Vaya, que si abriera una peluquería de ovejas, tendría un coro de 'beeeees' a la puerta esperando a que su tijera eléctrica las desnudara de sus dos kilos de lana. Él lo explica cual 'Llongueras' del esquileo: «Si repasamos el corte demasiado, queda mal la lana. Lo importante es que no tenga tropezones y eso se aprende esquilando mucho».

A sus 26 años Manuel, brazos como troncos y manos tan encallecidas que ahí no penetra una astilla, no se ha dedicado a otra cosa que al campo, que, a pesar de su dureza, es lo que más le gusta junto a la caza. Durante ocho o nueve meses se gana la vida esquilando ovejas en España (sobre todo en Extremadura y Castilla y León), en Portugal y en Francia, donde suele hacer la campaña de invierno en la región de la Provenza-Alpes-Costa Azul: marcha en enero y regresa entre marzo y abril. Los meses que no anda entre balidos, trabaja como jornalero recogiendo aceitunas, sembrando cereal o «en lo que salga, porque tanto el campo como la esquila son trabajos temporales», cuenta el joven por teléfono desde la habitación de un modesto hostal de carretera en Villalpando (Zamora), donde se aloja estos días. Allí regresa bien entrada la noche derrengado después de durísimas jornadas de 15 y 16 horas 'peleándose' con trescientas ovejas a las que hay que dejar más frescas de cara al verano. «No sólo es esquilarlas, antes hay que atraparlas y volcarlas, y a veces se resisten». El esfuerzo físico es brutal. Y la postura no es precisamente cómoda. Hay que estar agachado mientras con una mano se rapa al animal y con la otra, y la fuerza de las piernas, se le sujeta y se le va moviendo para poder extraer bien el pelaje.

Desde el pueblo zamorano, Lolo y su cuadrilla se desplazan a otros territorios en función de los contratos que vayan llegando. «A veces nos llaman de Portugal, otras de Burgos, Ávila, Palencia... ayer, por ejemplo, estuvimos muy cerca de Madrid». Entre idas y venidas se puede meter entre pecho y espalda cerca de 300 kilómetros diarios. «Empezamos a las siete de la mañana y hay días que nos dan las doce de la noche. Es lo que hay, en el esquileo no tenemos horarios», apunta sin demasiados lamentos.

Al mejor esquilador de España se le nota exhausto. Hasta sus poderosos brazos claman un descanso. Acaba de pelar él solo 320 ovejas. Sin parar. Se cobra por pieza y los minutos son euros. Su récord quitando lana lo hizo en una jornada en León en la que despachó 354 corderos. Las que maneja ahora son de raza assaf, bastante «cabronas» para esquilar porque son «grandes y muy nerviosas». Por cabeza gana 1,50 euros. Hagan números. Sale un buen pico, pero hay que sudar cada céntimo. Las merinas se pagan algo mejor, a 1,70. También tienen mucha más lana que las assaf, y son más dóciles. Trabajo, desde luego no le falta. En España hay 15,8 millones de ovejas (Extremadura lidera el ránking con 3,6 millones) y los profesionales nacionales, no más de un millar, no dan abasto, por lo que los empresarios buscan especialistas en otros países. Hubo un tiempo en que se recurría a cuadrillas de polacos, pero ahora son los uruguayos los más demandados por su seriedad y solvencia.

Hasta septiembre

En Zamora y en las provincias de alrededor, Lolo echará el resto de la campaña de verano, e incluso podría prolongarla hasta octubre, pero tiene una buena razón para cortar por lo sano en septiembre y bajarse a su terruño de Cabeza del Buey. Para entonces está previsto el nacimiento de su segundo hijo, que se llamará José. El mayor, de catorce meses, se llama Manuel, como el padre. «Si quieren ser esquiladores, pues muy bien, pero es muy sacrificado y mejor que se dediquen a otra cosa», admite el curtido extremeño.

Lo que sí tiene claro Lolo es que el suyo es un curro que «te tiene que gustar mucho». «Para esquilar hay que tener fuerza de voluntad», y añade que casi es más importante la parte mental que la física. «Cómo vengas a trabajar con la cabeza en otro sitio por algún problema, ese día te será más difícil esquilar y lo vas a pasar peor».

Calvo, que lleva una estrella tatuada en el codo y un curioso 'atrapasueños' en el hombro, no ha podido conjurar todavía su aversión a los derivados del ovino. No prueba la leche ni el queso de oveja y sale corriendo ante un plato de chuletitas de cordero que harían la boca agua a cualquier comensal. «No, no como nada de eso, será que estoy un poco cansado de tanta oveja», dice deslizando una breve risa. Normal, solo el año pasado nuestro barbero despojó de su lanudo vestido a 37.000 clientas.