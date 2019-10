«Logroño debe tener la vocación de ser una pequeña tecnópolis» Ricardo Alonso Maturana | Doctor en Sociología y CEO de Gnoss El programa de 'El Futuro en Español' abordará el jueves, con una mesa redonda, el tema de la inteligencia artificial DIEGO MARÍN A. Logroño Lunes, 21 octubre 2019, 09:33

El programa de 'El Futuro en Español' abordará en la jornada del jueves, bajo el formato de una mesa redonda que se celebrará a partir de las 12.00 horas en el Círculo Logroñés, el tema 'Inteligencia artificial en español'. Como ponente, entre otros, participará Ricardo Alonso Maturana, doctor en Sociología por la UNED y CEO de Gnoss.

-¿Es la inteligencia artificial una buena herramienta educativa?

-Me parece que la inteligencia artificial (IA), en parte, es un concepto recuperado desde los grandes fabricantes de tecnología para comunicar que cada vez está en procesos más próximos a las personas y puede llegar a sustituirnos en algunas facetas, aunque es evidente que no en todas. La IA no es capaz de discernir, elegir, preferir o tener intenciones, que son propias del ser humano, pero nos refuerza. También hay que distinguir entre dos IA: la basada en las capacidades de cálculo y que pretende predecir cosas y otra simbólica, que interpreta el lenguaje de las personas y tiene implicación en la educación porque siempre necesita de intermediarios, como pueden ser los profesores. A partir de ahí se pueden construir muchos relatos educativos, por lo tanto, creo que sí, que la IA va a tener un enorme impacto en la educación, tanto en la creación y personalización de contenidos como en generación de contextos. Creo que la educación es un proceso social, pero también es interesante que los profesores dispongan de herramientas sofisticadas que permitan aproximar lo que todos deben saber de forma específica.

Conferencia de Andrés Pedreño y diálogos El programa del jueves en el Círculo Logroñés de 'El Futuro en Español' comenzará a las 10.20 horas con el diálogo sobre 'La transformación digital como motor de desarrollo de los territorios' en el que participarán Jorge Acaiturri, Luis Rey y el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, para después dar paso, a las 11.15 horas, a la conferencia de Andrés Pedreño sobre 'Inteligencia artificial en español'. Tras un pausa, a las 12.00 comenzará la mesa redonda en la que, además de Ricardo Alonso Maturana, también intervendrán Daniel Burgos, Ignacio Jiménez Soler y Miguel Martínez Vélez. A continuación, a partir de las 13.00 horas, se producirá otro diálogo, éste sobre 'Inteligencia Artificial y creatividad: claves de nuestra era. ¿Pueden las máquinas ser creativas?', con Diego Rocha, Humberto Bustince, Miguel Fernández Morales y Senén Barro.

-¿Y está suficientemente desarrollada la inteligencia artificial en nuestra sociedad?

-Creo que sí. El ecosistema general (Wikipedia, Wikidata...) nos permite unir datos y trasladarlos de forma útil a los procesos educativos. Por tanto, el ecosistema tecnológico y de contenidos es muy útil. En la educación superior existen grandes bases de conocimiento de estudios científicos. Aquí en La Rioja tenemos la fortuna de poder considerar Dialnet como propio, aunque no solo lo usen los riojanos sino toda la gente que habla español, y ha sido promovido por la Universidad de La Rioja. Disponer de buenas bases de contenidos que podamos usar en la IA puede mejorar la investigación y acelerarla, así como facilitar herramientas adecuadas a los profesores.

-Cuando hablamos de inteligencia artificial se nos viene a la cabeza Japón, su tecnología y los robots humanizados. ¿Cómo es la IA que existe 'en español'?

-Hay dos ideas centrales. Existe una gran oportunidad de fabricar tecnología sobre la base de que el programa de IA hable idiomas, ya que no es lo mismo hacer uno educativo con el conjunto de entidades y personajes históricos de Reino Unido, Francia o Canadá que con las de Perú, México o España. Para que las máquinas reconozcan esas entidades necesitamos una base de conocimiento en esos idiomas y la tecnología para explotarlas. Por lo tanto, existe una gran oportunidad en un idioma con tantos hablantes nativos como el español de desarrollar programas de fabricación tecnológica que satisfagan las necesidades de las empresas que operen en ese idioma y, en general, para sus sociedades. La IA en español representa una oportunidad en este momento en el que las máquinas deben ser capaces de interpretar el lenguaje de las personas.

-¿Y cuenta esa IA 'en español' con un alto nivel?

-Es difícil responder. Intuitivamente diríamos que es inferior a la de Japón, siguiendo con el ejemplo. La idea es que debemos desarrollar tecnología que denominamos de resistencia. Hay grandes fabricantes que desarrollan una IA de alto nivel en otros países, pero si nosotros creemos que también podemos hacerla, hagámosla. En ese sentido, creo que Logroño es una pequeña tecnópolis de fabricantes de tecnología, con toda la humildad pero también con toda la perseverancia del mundo. Son fabricantes que quieren vender fuera y muchos lo estamos haciendo ya, nos creemos lo que hacemos y queremos resistir ese gran tsunami tecnológico.

-¿Hay IA en Logroño?

-Nosotros (Gnoss) y muchas empresas de AERTIC estamos dentro de un programa de fabricación de IA. Por ejemplo, aquí tenemos la UNIR y una plataforma educativa como Educaplay, que es un gran proyecto. Creo que, en general, hay un ecosistema tecnológico que no es enorme pero sí notablemente mayor al de hace pocos años y con la ambición de actuar en otros campos. Logroño, además de una enópolis, debe tener la vocación de ser una pequeña tecnópolis.