LLÉVALE A SANTIAGO; LLÉVALE UN ABRAZO

Santiago en la batalla de Clavijo. «Se llamaba Hamed y era un general del ejército egipcio. Quería conocer in situ el cuadro de la aparición del apóstol Santiago que se venera en su basílica del Monte Laturce»

Les cuento una anécdota simpática. Clavijo, 2009. Domingo después de Misa. Un 'mercedes' blanco, con pinta de antiguo, muy limpio, aparca en la rotonda de la plaza, cerca del frontón.

Se apea un tío alto, flaco, de unos setenta años. Elegante en su vestir y en sus maneras. Chapurrea un castellano raro pero que se deja entender. Pregunta por el párroco, y me hace saber que es él un general del ejército egipcio. En seguida aprecio que tengo delante de mí una persona culta y afable. Para darme pistas de su currículo profesional me hace saber que participó activamente en la guerra de los Seis Días contra Israel, 1967, de la que salió claramente perdedor, y que también tuvo algo que ver en la guerra de Yom Kipur, seis años después. Aquello me recordó mis estudios de periodismo en Pamplona. ¡Cómo pasa el tiempo!

El general se llamaba Hamed y no me acuerdo más. Quería conocer in situ el cuadro de la aparición del apóstol Santiago que se venera en su basílica del Monte Laturce. La obra pictórica, que hay quien atribuye a Navarrete el Mudo aunque ahí yo no entro ni salgo porque no tengo ni idea, describe la batalla de Clavijo y en su parte central se encuentra el apóstol Santiago a caballo, un caballo de color precisamente blanco. A sus pies, un grupo de sarracenos evidentemente malheridos y muertos.

Nuestro amigo venido de Egipto miró todo el cuadro detenidamente. Él mismo cayó en la cuenta de que en el mismo lienzo, arriba a la derecha están representadas las cien doncellas y a la izquierda el castillo de Clavijo, enseña del pueblo y el mejor signo de su identidad. El buen Hamed no pestañeó. Se limitó a decirme: «Tienen ustedes aquí una verdadera joya que muestra una parte muy importante de su historia, de su cultura, de su idiosincrasia (empleó esta palabra que me sorprendió). No deshonren nunca el cuadro, no lo desfiguren, como han hecho en otros sitios de España. Yo sé muy bien quién era Santiago, el apóstol, amigo y familiar de Jesús, el gran profeta. Sé muy bien que él no hizo ningún daño a nadie de las tropas musulmanas, ni blandió ninguna espada. Sé muy bien lo que ha significado la figura de este santo, que por cierto murió mártir. Guarden su figura, no la diluyan, ni escondan el papel único que el apóstol ha supuesto en la grandeza de esta tierra. Nosotros, en Egipto, en nuestro mundo árabe, no nos avergonzamos de lo que hicieron Almanzor o los Abderramán. Son nuestra historia. Yo, árabe y musulmán, estoy orgulloso de ellos. Ustedes deben estarlo mucho más con Santiago».

He resumido mucho la conversación mantenida con aquel buen hombre aquella mañana de domingo. Siempre tendré grabada en mi retina su cara enjuta, adornada con una breve barba, aquellos ojos muy negros, urgiéndome a mí, cristiano y cura, a no ocultar mi condición, mi historia, mi cultura y mis tradiciones. ¡Que Dios -Alá para él- le bendiga!

Escribo toda esta historieta el miércoles pasado, víspera de la solemnidad litúrgica de Santiago apóstol. Es día laboral por esas cosas extrañas que nos depara la política y la administración, pero no pasa nada.

El martes pasado, en conversación telefónica con nuestro obispo, me hizo sabedor de que se encontraba en Astorga, camino de Santiago en peregrinación con casi un centenar de chavales y chavalas de aquí, de La Rioja. Don Carlos me pidió que rezara por ellos, y lo estoy haciendo, a la par que invito a mis lectores a que también lo hagan. Peregrinar a Santiago no es sólo un tiempo de confraternización, de ver cosas, de aprender arte e historia, de conocer gentes. Toda la vida de Dios ha habido peregrinos del camino de Santiago: reyes, pobretones miserables, nobles orgullosos, hombres y mujeres del campo, de la ciudad, grandes pecadores y grandes santos, listos y torpes. Hasta ha habido toda una telaraña de bandidos, ladrones, desgarramantas ansiosos por hacerse con los pocos o muchos bienes de los peregrinos. Y ha habido auténticos fenómenos en humanidad y en santidad como nuestro santo Domingo de la Calzada, cuyo Año Jubilar estamos celebrando los riojanos, un referente indiscutible en la ruta jacobea.

Hoy me daré un garbeo por la Iglesia parroquial de Santiago el Real, y recordaré con el santo su condición de cercano al Señor, su generosidad al dejarlo todo por seguirle hasta la muerte. Y ya de paso le pediré por la Iglesia, su Iglesia, la que él inició en España; que no perdamos nunca el buen ánimo pase lo que pase y que con él a nuestro lado ganemos la batalla definitiva, la que lleva nada menos que a Dios.