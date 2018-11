Era el primer festival del año. Repleto de novedades que luego se ponían de moda. Que salía en el telediario y los que no vivíamos en La Rioja teníamos la impresión de que en Logroño pasaba algo grande. Era algo diferente. Pero ya no. Todo eso pasó desde aquel 2013 en el que casi no hay festival y se salvaron los muebles gracias a la iniciativa privada.

Ahí empezó a fraguarse su decadencia del acto cultural más longevo de La Rioja. Perdió el norte estando en el norte. Al menos en la joya de sus propuestas: los conciertos en el Palacio de los Deportes.

Es imposible contentar a todo el mundo. Pero un festival como éste, subvencionado con dinero público y que tiene por apellido 'Escenario de culturas contemporáneas', debería pensar menos en llenar para salvar lo invertido y en arriesgar un poco más.

El verdadero 'Actual' no está ya en el Palacio de los Deportes. Hace años que no está ahí. Está en el Café Cantante, en el Vermú Torero y en el resto de satélites que empezaron como algo pequeño y ahora son la auténtica caja cultural del certamen.

Ayer se presentó el programa musical con la premisa de que tocaban 42 grupos en cinco días. Música a granel con mucha diversidad estilística, según explicaron, pero que sus apuestas principales rezuman más de lo mismo.

Porque Vetusta Morla, grupo que sigue llamándose 'indie' aunque ya no lo sea, vuelve al certamen. Y llenará. Así se recupera lo presupuestado para no arriesgar. Y luego está Malú, cantante que casualmente ha grabado su último videoclip en La Rioja y que viene a un festival que no tiene nada que ver con ella (como sucedió con Café Quijano, Taburete, Melendi o Mónica Naranjo en su momento). Hay que llenar, recuerden.

Y, por cierto, ya que a la vez que presentaban 'Actual' aprovecharon para sumarse a la moda de la música libre de sexismo, espero que hayan tenido en cuenta canciones sonrojantes para la mujer como 'Toda', que hizo famosa a Malú en su momento: «Te abriré las puertas del alma de par en par / Dispuesta a hacer todo a tu voluntad / Dispuesta a hacer todo lo que te dé la gana». Supongo que no le dejarán cantarla. ¿De eso iba la firma, no? También se dijo que era un festival con más presencia femenina. Pues bien, por el escenario principal sólo cantarán ella y Elena de Ele. Háganselo mirar, por favor.