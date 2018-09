En línea con Max Tyler y Marta Iron Gonzalo Salazar y la artista Marta Iron. A la izda., Max Tyler. :: j. Marín Habrá conciertos, visitas a la bodega, toro mecánico, baile en línea, talleres y juegos tradicionales para los más pequeños y 'food trucks', desde las 17.30 h. Bodegas Tarón celebra el sábado en Tirgo su segundo, y familiar, festival country E. ESPINOSA LOGROÑO. Martes, 4 septiembre 2018, 23:21

Las más de 800 personas que hace un año se calzaron las botas y el gorro vaquero para disfrutar del primer Tarón Country Festival animó a sus organizadores, Bodegas Tarón, a repetir la experiencia, algo que sucederá el próximo sábado, 1 de septiembre, en la mencionada bodega de Tirgo.

La estrella del festival será Max Tyler, un veterano de la música tradicional sureña de EEUU y una de las estrellas del género en nuestro país. Aunque catalán de nacimiento, Tyler bien podría haber nacido en Missouri, a donde remontan sus influencias musicales de corte tradicional, definidas por el marcado ritmo del honky tonk y la rudeza del outlaw country.

uEn Bodegas Tarón (Tirgo) El sábado 1 de septiembre, de 17.30 a 21.30 horas. uActividades Concierto de Marta Iron (18.30) y Max Tyler (20.00), y a lo largo de la tarde visitas a la bodega, baile en línea, toro mecánico, taller de carteras de cómic y juegos tradicionales (la herradura, el relinche, soga tira, etc.). uEntrada Gratis hasta los 18 años y a 12 euros para los adultos. Venta en www.entradium.com. uAutobuses. Habrá dos líneas (Logroño-Haro-Tarón y Vitoria-Miranda-Tarón), que parten de origen a las 16.30 y regresan a las 22.00. Billete de ida y vuelta 4 euros.

Dos veces ganador del premio al Mejor Artista Country por la International Line Dance Association (2014 y 2016), sus concierto combinan música de la vieja escuela con la actual, y ritmos muy bailables. Su actuación comenzará a las 20.00 horas del sábado.

Previamente, a partir de las 18.30 horas, será la riojana Marta Iron quien estrene el escenario del II Tarón Country Festival. Además de presentar su tercer disco, 'To the moon and back', y de repasar lo mejor de su repertorio, la ausejana también brindará clásicos del country ya que, aunque de corazón rockero, no esconde su devoción por las raíces de este género.

Marta Iron lleva casi una década creando e interpretando sus propios temas en inglés y, como reconocía ayer durante la presentación del festival, «el country no es cosa de cuatro, sino una música sencilla y para todo el mundo».

Le acompañaba el director gerente de Bodegas Tarón, Gonzalo Salazar, quien subrayó ese ambiente familiar, ligado a la música y a lo rural, que se busca con el Tarón Country Festival. Y, por supuesto, ligado al vino de esta bodega cooperativa que reúne a viticultores de cuatro pequeños pueblos de La Rioja Alta: Tirgo, Sajazarra, Cuzcurrita de Río Tirón y Villaseca.

El festival arranca a las 17.30 horas del sábado y, además de disfrutar de los mencionados conciertos, se podrá aprender y ejercitar el baile en línea. También habrá visitas guiadas a la bodega cada media hora, toro mecánico y, como novedad, la barredera. Y para los más pequeños, taller de carteras de cómic y juegos tradicionales como carreras de sacos, juego de la rana, de la herradura, el relinche o soga tira. La parte gastronómica estará cubierta por un par de 'food trucks' y por el vino Tarón. De hecho, el precio de la entrada (a 12 euros para los mayores de 18 años y gratis para el resto) incluye también dos copas de vino.

La principal novedad son las dos líneas de autobús que se fletarán para asistir al festival: Vitoria-Miranda-Tirgo y Logroño-Haro-Tirgo, con salida en origen a las 16.30 y al precio de 4 euros (ida y vuelta).