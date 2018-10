«Agatha Christie es la medida de todas las novelas de misterio» Stuart Turton El escritor mezcla a la gran escritora británica con la película 'Atrapado en el tiempo' en su novela 'Las siete muertes de Evelyn Hardcastle' ÁLVARO SOTO Madrid Sábado, 13 octubre 2018, 00:34

La idea de unir las novelas de Agatha Christie con el surrealismo de la película 'Atrapado en el tiempo' resulta tentadora para cualquier escritor, pero llevarla de las musas al papel tiene muchos riesgos. El escritor británico Stuart Turton era consciente de ello cuando comenzó su primera novela, 'Las siete muertes de Evelyn Hardcastle', pero la apuesta ahora parece acertada, al menos por el éxito de ventas de su obra en Reino Unido y Estados Unidos, antes de aterrizar en España de la mano de la editorial Ático de los Libros.

En 'Las siete muertes de Evelyn Hardcastle', el protagonista, Aiden Bishop, debe resolver un supuesto asesinato que se comete varias veces y al que siempre llega tarde, pero si lo consigue, podrá abandonar un bucle en el que lleva inmerso 30 años. «Quería hacer un 'thriller' al estilo de Agatha Christie, en el que el autor jugase con el lector, como hacía ella», apunta Turton, de visita en España para presentar su libro.

«Christie establece en todas sus novelas un juego de detectives, pero no esconde nada. Al contrario, va dando pistas, pero sin desvelar el misterio hasta el final, lo que resulta muy difícil. Ella nos dice: '¿Eres tan listo como yo?'. Y la verdad es que la mayoría del tiempo no lo somos», constata el escritor. Y esa dificultad para encontrar el 'estilo Christie' la vivió Turton en primera persona: aunque tenía en la cabeza un libro de estas características desde hacía tiempo, no fue hasta hace unos pocos años cuando encontró el hilo del que tirar. «Estaba en un vuelo largo, cogí el ordenador y comencé a escribir compulsivamente y de ahí hasta terminar», recuerda.

Turton asegura que «Agatha Christie es la medida de todas las novelas de misterio» y, a la vez, es una autora a la que todos los aspirantes a escritores veneran desde la adolescencia. «En Reino Unido es muy común que los libros de Christie se vendan muy baratos y pasen de mano a mano entre amigos y vecinos. Yo mismo recuerdo haber comprado un montón de estos libros por 20 peniques», subraya. Y de 'Atrapado en el tiempo' dice haber tomado el ritmo de la narración, y no tanto otros aspectos filosóficos.