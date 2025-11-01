LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

La gran farsa de Miranda de Wallace

El autor recurre en esta obra a una investigación valiente y profunda

Luis Ángel Adán León

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:11

Comenta

Cuando la realidad se mezcla y mancha con la ficción pueden ocurrir cosas increíbles. La mala, la doña de esta historia, Isabel Miranda de Wallace, ... falleció como consecuencia de una operación estética al poco de torcérsele las mentiras que la habían convertido una figura pública de nivel nacional y candidata a presidenta de México DF. Para el autor es otra más de sus mentiras. Y en su opinión, estará con su hijo, de quien hizo creer a todo el mundo la mentira de que también había muerto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropellado un trabajador en Santo Domingo de la Calzada
  2. 2 La Rioja, la segunda comunidad donde mejor se vive. Nos ganan los navarros
  3. 3 Localizan el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Yécora
  4. 4 «Los únicos perjudicados somos mi hijo y yo. No he hecho absolutamente nada», alega el acusado
  5. 5

    Roban un cáliz de plata y un cuadro en una ermita de Murillo de Río Leza
  6. 6 Pillado un riojano en Tiktok haciendo adelantamientos peligrosos, maniobras arriesgadas y caballitos
  7. 7

    Juicio por una presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  8. 8 Arturo Pérez-Reverte estalla contra la regulación de la palabra cáncer
  9. 9 Los técnicos superiores sanitarios riojanos siguen con una huelga «masiva»
  10. 10

    El Ayuntamiento de Fuenmayor debe pagar 4.800 euros por los plenos al exconcejal de IU

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La gran farsa de Miranda de Wallace