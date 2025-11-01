La gran farsa de Miranda de Wallace

Cuando la realidad se mezcla y mancha con la ficción pueden ocurrir cosas increíbles. La mala, la doña de esta historia, Isabel Miranda de Wallace, ... falleció como consecuencia de una operación estética al poco de torcérsele las mentiras que la habían convertido una figura pública de nivel nacional y candidata a presidenta de México DF. Para el autor es otra más de sus mentiras. Y en su opinión, estará con su hijo, de quien hizo creer a todo el mundo la mentira de que también había muerto.

Estamos ante un caso que demuestra cómo las estructuras de un país democrático se pueden retorcer con dinero y con capacidad de influir sobre los resortes del poder. El hijo consentido de una familia que ha hecho dinero con el alquiler de vallas publicitarias desaparece. México está sufriendo una ola de secuestros que hace temer lo peor. La familia se lanza a su búsqueda y descubre a un grupo de amigos que pueden estar implicados. Implacable los empieza a perseguir hasta que consigue que las autoridades los detengan. Tras los interrogatorios, confiesan su crimen y acaban en la cárcel. La madre se convierte en el símbolo de la lucha contra el crimen y casi llega a posiciones de poder político.

El libro es el exhaustivo seguimiento de cómo todo era un montaje para ocultar a su hijo, que presumiblemente quería escapar de los narcotraficantes a los que debía mucho dinero. Es la descripción pormenorizada de la mentira y de cómo en un país aparentemente con garantías democráticas ésta se salta con el apoyo de quienes las tienen que defender: políticos, policías, fiscales, jueces y carceleros.

«Estamos ante un caso que demuestra cómo las estructuras de un país democrático se pueden retorcer con dinero»

Más que una denuncia es una descripción de cómo todos los que se ponían en el camino de la doña hacían lo que quería o sufrían las consecuencias. El gobierno del PRI había caído después de décadas y el nuevo gobierno quería dar imagen de anticorrupción. La madre vivía de la publicidad y sabía cómo utilizarla. Siempre había gente dispuesta a dejarse sobornar o que sucumbía a las amenazas serias a las que le sometía. La narración de esa lucha contra un muro de impotencia es lo que articula el libro, extensamente documentado: la investigación llega a las 130.000 páginas pero está fluidamente narrado, con una riqueza de vocabulario y una gran empatía.