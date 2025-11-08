LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La esperanza en lo más humilde

El relato de Vuong bucea en lo más bajo de la sociedad norteamericana

Luis Ángel Adán León

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:01

Comenta

Que un escritor se declare budista es una extrañeza, uno lo relaciona normalmente con artistas de cine que tienen la vida solucionada. Que haga de ... esa creencia la clave de sus obras parece increíble, pero aquí está Ocean Vuong para romper tópicos. De familia fruto de la guerra del Vietnam, pues su abuelo era soldado norteamericano y su abuela vietnamita. Se crió en circunstancias difíciles pero, a base de becas de las que se ha cargado Trump, consiguió estudiar y ganar el premio de poesía T. S. Eliot, probablemente el más importante de EE UU, a los 29 años. De ahí pasó a la novela y ésta es la segunda.

