César Brandon: «Después de ganar 'Got talent' casi caigo en la depresión» César Brandon, en una imagen de archivo. El poeta que llevó la poesía al 'prime time' de la televisión lanza su segundo libro, 'Toda la felicidad del universo' ÁLVARO SOTO Madrid Domingo, 9 diciembre 2018, 00:14

«Duermo en un sofá, en la casa de un amigo en Móstoles», afirma el autor de 'Las almas de Brandon', uno de los libros de poesía más vendidos en España en 2018. César Brandon (Malabo, 1993) se convirtió en un fenómeno social a principios de este año al ganar el programa de televisión 'Got talent'. No lo hizo cantando, bailando o con trucos de magia. Lo consiguió recitando sus poemas: pocas veces la poesía tuvo una plataforma así, la televisión, para llegar a millones de personas. Pero los 25.000 euros y el coche que obtuvo como premio no le han cambiado la vida. Mejor dicho: Brandon ha querido que su vida no cambie. Ahora el poeta publica su segundo libro, 'Toda la felicidad del universo' (EspasaesPoesía), un recopilatorio de historias cortas, cuentos y poemas sobre el amor, la soledad, el olvido, la vida y la muerte.

«Después del programa, hubo muchos momentos en que me arrepentí de haber ido y casi caí en la depresión. No me encontraba conmigo mismo y todas las personas a mi alrededor, sin conocerme, tenían una opinión sobre mí. Cuanto más te felicita la gente, más se transforma tu vida. Y no supe cómo lidiar con eso», recuerda ahora Brandon, educador social por la Universidad de Granada y, como añade él, «educado socialmente por la rigurosa y cariñosa Universidad Mamá y Papá».

Ante esta situación, el poeta eligió volver a ser quien era «hace seis meses». «Elegí seguir siendo yo mismo», explica. Continuó durmiendo en el sofá de casa de un amigo en Móstoles y regresó, «con tranquilidad», a la literatura y a las redes sociales, donde había publicado sus primeros poemas y donde se siente a gusto compartiendo sus pensamientos con los lectores. En cualquier caso, ahora, echando la vista atrás, agradece que la televisión le haya servido para llegar a ser escritor, su sueño de la infancia. Y también se felicita Brandon de que la poesía haya conquistado al 'prime time'. «Hemos conseguido enganchar a los jóvenes y que se acercaran a la literatura. A mí muchos me dicen que el mío es el primer libro que leen», desvela.

César Brandon cuenta que ha sido víctima del racismo, pero no cree que, en su conjunto, la sociedad sea racista. «Hay personas que lo son, pero no el conjunto de la población», relata. «También había racismo en Guinea Ecuatorial. Pero estamos en el buen camino. Antes se producían agresiones, por ejemplo, en el metro, y nunca se denunciaban. Actualmentese reacciona contra estas agresiones», señala el autor, que se ha reencontrado consigo mismo: «Ahora mismo, no cambiaría nada».