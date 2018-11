Un libro recupera las críticas musicales del irreverente Lester Bangs

La crítica musical moderna se lo debe todo a Lester Bangs, el hombre que desde las páginas de las revistas 'Rolling Stone', 'Creem' y 'Village Voice' ensalzó y vilipendió a los grupos más importantes de los 60 y los 70. Practicante extremo del periodismo gonzo, Bangs fue compañero de música y drogas de aquellos a los que más tarde acuchilló con su prosa salvaje y desternillante. La obra 'Reacciones psicóticas y mierda de carburador' recupera los mejores textos de Bangs y sirve de estreno para el sello Libros del Kultrum, que pretende convertirse en una referencia dentro de la siempre escasa literatura musical en España.

«Con Bangs nace una crítica independiente e insobornable», explica Julián Viñuales, editor de Libros del Kultrum. «Se permite hablar libremente de la gente que detesta sin miedo a las represalias, pero también de sus ídolos, cuando la ocasión lo requiere, y no le importan las consecuencias». Jethro Tull, David Bowie, The Clash o Iggy Pop pasan por la máquina de picar carne humana que son las críticas de Bangs, que creía en el rock como una música transformadora de la sociedad, pero no obviaba su lado comercial ni de excesos. Memorables resultan los capítulos dedicados a Lou Reed, al que comienza aclamando como el mejor artista que el mundo jamás ha visto y con el que acaba teniendo una discusión desternillante, los dos hasta arriba de alcohol y drogas, que reproduce con todo lujo de detalles. O su crítica del disco 'Metal Machine Music', considerado por mucho como el peor de Reed y al que destroza con su ironía, dando quince falsas razones por las que lo considera «el mejor álbum de la historia». Por no hablar, cambiando de protagonista pero no de actitud irreverente, de su obituario tras el asesinato de Lennon, si así se puede llamar al texto con el que el periodista lo despide. Sin despreciarlo nunca, Bangs tampoco lo idolatra.