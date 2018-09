Antonio Munilla es un logroñés, radicado en Barcelona, que, con innata facilidad para el dibujo, enrumbó su quehacer profesional hacia la medicina. Acostumbrado a trabajar en la cavidad bucal, con la tensa precisión que ello comporta, rompió a pintar con la imprecisión relativa que permite la neofiguración, para después entregarse a la abstracción. ¿Pretendía un ejercicio ansiolítico? En cualquier caso, le ha servido para satisfacer esa segunda vocación que nos relaja de la fatiga de servir al quehacer con que nos ganamos el sustento y nos recompensa más que el trabajo científico.

Habiendo comenzado a pintar de forma autodidacta, por la fuerza del corazón, desde hace más de 20 años mantiene un idilio con telas y colores que le permite expresarse y descubrirse a sí mismo; satisfacer sus necesidades de placer, de pasión, de conversación muda, de investigación plástica. Ha encontrado así la forma evertirse, de decirse, de soltarse, de volcar sus momentos introspectivos, de dejar que intervenga el azar y a la vez controlarlo.

Munilla titula 'Libertad de expresión' su muestra en el Hotel Marqués de Vallejo, a lo que el espectador, como es natural, corresponderá con libertad de interpretación. Porque la pintura abstracta puede lograr que, a tenor de la 'circunstancia' en que nos encontremos, la descifremos de bien distinta manera; que veamos en ella mucho o nada.

La pintura de postvanguardia, al incorporar las libertades expresivas que las primeras vanguardias trajeron, hoy está periclitada, se percibe como vista anteriormente. Es el caso de los grandes formatos y las técnicas mixtas sobre distintos soportes, con las cuidadosamente descuidadas escurriduras, raspados, frotados, empastes, etc. Obras en las que el primer color aplicado sobre la tela determina todo lo que sucederá después, el orden del aparente caos. Porque no otra cosa que un caos ordenado es un buen cuadro abstracto; por más que, en el sentir de Fautrier, no haya ninguna forma de arte que pueda representar los sentimientos si no se incluye en ella un fragmento de realidad. Pero considerando que el idilio de Munilla con la abstracción dura, que la pasión es mucha, habrá que confiar en que el artista rompa aguas con un estilo propio, pues por el momento no lo tiene.

Hoy nos hemos librado del prejuicio de opinar ante las obras abstractas, temerosos de que nos tilden de ignorantes. Ante un cuadro abstracto podemos decir que no vemos nada o tal vez que vemos demasiado. Depende del desparpajo de cada cual. Ambas opiniones son válidas. Incluso, a veces, la primera es la que coincide con el criterio del artista o la que le abre los ojos, le explica su propia obra. En pintura abstracta se navega mucho sin brújula, aunque a veces -pocas, muy pocas- se llegue a destinos paradisíacos. Y Munilla ha llegado a alguno, porque tiene la bitácora del buen gusto.

Las tapas de Espacio Gastro 1911 y el vino de Bodegas Cornelio Dinastía hicieron que la noche de la inauguración algunos salieran teorizando acerca de la abstracción. Ya iba siendo hora.