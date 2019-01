LEVÁNTATE Y PINTA

Mi escasa incardinación en el mundillo de la plástica riojana y el apartado laborar de algunos artistas, hace tiempo me llevo a suponer que Juan José Lázaro Maestro había dejado los pinceles y las herramientas para componer los 'assemblages' con que la chatarra excitaba su creatividad. La muestra retrospectiva que permanecerá hasta el día de 31 de enero en Caja Rioja-Bankia de Gran Vía me ha demostrado que, por fortuna, no ha sido así. La susodicha abarca 50 años de creación, de la figuración a la abstracción, y está compuesta por 6 esculturas de hierro, provenientes de materiales detríticos; y 35 cuadros, entre los que se pueden admirar óleos sobre arpillera y sobre tabla, monotipos, grabados, creas, y acrílicos sobre soporte grueso.

Desde la figuración sobria del paisaje urbano (rural principalmente), de gamas cromáticas no demasiado amplias aunque de fuertes contrastes; pasando por el hiperrealismo/simbolismo/surrealismo; para llegar a los cuadros de los últimos años, formas derivadas del cubismo que tienden a la abstracción, por la vía de la síntesis madurativa y de la limitación que le impone una severa deficiencia visual. Obras, estas últimas, que de no tener una desmedida afición por el arte intuyo que habrían quedado en el limbo de su imaginación. Para Lázaro, que frisa los 77 años, la escultura ya sólo es un recuerdo. Sin embargo, todavía echa mano de pinceles y colores. Ante la visión borrosa, la firmeza de la línea, de la geometría; ante la oscuridad, el color, con zonas de 'frottage' y 'grattage' tan al gusto de cómo la gente joven adorna hoy las paredes de sus casas.

Trayectoria digna, de amplios registros técnicos, exclusivamente al dictado de lo que le pedía su espíritu artístico, sin concesión comercial alguna.

El chatarrero, como se referían a él con un tonito entre envidioso y despectivo algunos de sus colegas, ha desarrollado su labor artística sin traicionarse.

El hierro viejo no sólo le supuso seguridad económica y venero creativo para aliarse con los objetos encontrados al azar, también la libertad para crear a capricho.

Sin una concepción previa, fue ensamblando piezas en argumentales bloques abstractos, extraños y bellos, en los que las zonas vacías complementaban misteriosamente las zonas llenas.

Coherente evolución, pues, de un buen dibujante, que está abrochando con la abstracción su medio siglo como artista, condicionado por las razones antes apuntadas. Para que tomen nota los artistas jóvenes en lo tocante a que las casas no se empiezan por el tejado. Y para que los viejos reparen en que cuando se lleva el arte dentro y la vida se muestra rácana cuando de ofrecer alicientes se trata, o la inercia de la cama se vuelve cada día más poderosa, la pintura obra a modo de resorte diciendo: Levántate y anda (tan necesario para el corazón). O como en el caso de Lázaro: Levántate y pinta (tan necesario para el ánimo).

Que el ardor creativo se sobreponga a mermas y achaques propios de los años me parece encomiable. Eso, precisamente, es lo que hace esta exposición paradigmática.