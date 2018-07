Letras cálidas para un libro deliciosamente inspirador Fernando Sáenz Duarte, helado en mano. :: miguel herreros El heladero Fernando Sáenz Duarte presenta esta tarde 'El texto helado': seis relatos de seis escritores para crear otros tantos helados S.M.L. LOGROÑO. Miércoles, 25 julio 2018, 23:33

La inspiración le llegó una buena mañana de domingo. Sucedió, concretamente, el verano pasado. En su lectura cotidiana del periódico de todos los riojanos, Fernando Sáenz Duarte (Obrador Graté/Della Sera) se topó con la columna semanal que firma Teri Sáenz en el día del Señor. Bajo el título 'Nada que hacer', el periodista de Diario LA RIOJA recordaba y al mismo tiempo reflexionaba sobre la necesidad infantil de tener un pueblo, algo que desde siempre le preocupó muy directamente a su abuelo Tasio, que llevaba a sus nietos a cualquier pueblo mientras él, a buen seguro, sesteaba bajo una chopera, que para eso están.

«Fue una lectura cotidiana, y me topé con un ejercicio literario fantástico. De lo más inspirador. Fue como un canto a la vida, a la felicidad de las pequeñas cosas, fue un chispazo de alegría», recuerda el heladero Fernando Sáenz Duarte. «Y me puse a cavilar». Tanto que le inspiró un helado: «Los típicos polos que adoran los niños, pero con un claro recuerdo al pueblo, más concretamente a esos ríos donde nos hemos bañado, y que a su vez hacían de neveras para enfriar la fruta, como melones o melocotones»... y también alguna que otra botella de vino.

Así fue como arrancó un proceso de inspiración que esta tarde se pone frente al público en la Casa de la Imagen a partir de las 20.00 horas con forma de libro. 'El texto helado' son 60 páginas autoeditadas por el chef del frío riojano donde ha recopilado seis textos (entre ellos del de Teri Sáenz), seis helados... y seis fotografías del maestro Jesús Rocandio. Cada texto va a acompañado por una imagen en blanco y negro del archivo de Rocandio y por un helado a modo de firma inspiradora por parte de Sáenz Duarte.

Esta tarde se conocerán los relatos firmados por Yanet Acosta, Carmen Alcaraz, Enrique Cabezón, Xabier Gutiérrez, Teri Sáenz y Bernardo Sánchez. «Es una recopilación de textos que van desde la poesía hasta la prosa y que me han ayudado a crear helados que sin duda surgen de entre sus líneas extraordinariamente escritas», apunta quien ha editado este libro sin ánimo de lucro.

Postales de agosto

«Tenía claro que no podía ponerlo a la venta». Y lo explica Sáenz Duarte. «Desde un primer momento todos a los que me dirigí para este proyecto me dejaron claro que no querían cobrar nada. Y nada le quiero sacar». En total se han editado 400 ejemplares de esta obra. «La mitad me los quedaré yo para regalar a mis amistades y gente cercana», apunta el heladero.

Para la otra mitad ha ideado un juego que espera sea del agrado de los riojanos. «Llega agosto, y la gente se marcha de vacaciones. Quiero que nos manden cartas postales escritas a mano desde sus destinos. Seleccionaremos 200 y les enviaremos un ejemplar de 'El texto helado'. La idea es recuperar el gesto cotidiano de escribir una postal, que tanta felicidad genera al recibirla». La dirección es Calle Portales, 28.