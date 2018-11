Entonces no sabíamos que la canción 'The Trooper' de Iron Maiden hablaba sobre la carga de la Brigada Ligera en la guerra de Crimea. En realidad adaptaba un viejo poema que Lord Tennyson dedicó a la batalla de Balaclava, pero nosotros no teníamos ni idea de aquello mientras la cantábamos vagando por aquellos bares oscuros y neblinosos; seguramente era porque por entonces no teníamos ni idea de nada. Éramos apenas unos críos empezando a volar de noche. Nos encantaban el rock y el heavy metal, y lo sorbíamos a tragos largos e invisibles en aquel aire lleno de humo del 'Fraggle', del 'Galicia', del 'Mi Amigo', del 'Master' o del 'Factoría'. Algunos de esos garitos aún sobreviven igual que esas rocas solitarias de los acantilados soportan las olas y la tormenta.

Entonces tampoco lo sabíamos, pero sentíamos que aquella canciones nos atrapaban por algo más que por las guitarras eléctricas y la energía que desprendían. Había ahí un deseo, una voluntad de contar historias, algunas épicas, otras sombrías, y muchas inspiradas en grandes obras de la literatura. Reverte escribió hace tiempo que toda una generación de rockeros del mundo hispano recitan hoy de memoria 'La Canción del Pirata' gracias a que los riojanos Tierra Santa pusieron música al poema del Espronceda. Es el ejemplo más cercano de una tradición que si se piensa bien le llena a uno de un orgullo absurdo, que es como deben ser siempre todos los orgullos: Allan Poe, Lovecraft, Tolkien, Bram Stoker, incluso Hemingway o Stephen King ocupan las letras de decenas de bandas de rock, canciones con las que escapábamos de las cuatro paredes de nuestra habitación. Con ellas, como con los libros, éramos otras personas en otros mundos y otros tiempos.

Ahora todas las canciones hablan de lo mismo, pero que nadie se extrañe. Igual que hoy ocurre con el pop o el reguetón, también el rock se ha entregado históricamente a cantarle al sexo; Chuck Berry quería jugar con su 'Ding-A-Ling' y ACDC cantaban en 'Whole lotta Rossie' la aventura sexual de Bon Scott con una mujer obesa de 120 kilos llamada Rossie. La canción también tenía algo de hermosa épica; Scott siempre aseguró que fue una de las mejores experiencias sexuales de su vida.