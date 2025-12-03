Los lectores eligen 'correveidile' como Palabra con Futuro 2025

La Rioja Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:22 | Actualizado 20:31h. Comenta Compartir

Podía ser apagón, arancel, atuendo, bluf, 'cáterin', cónclave, chundachunda, espóiler, franja o mordida. Competía también con 'ningufoneo', pedrisco, perdón, 'permacrisis', pósit, selfi, 'vintage', 'wasap' y yuyu. Pero los lectores, con sus votaciones, han determinado que la Palabra con Futuro 2025 sea 'correveidile'. El término, que se ha dado a conocer este miércoles en el transcurso de la jornada inaugural de Futuro en Español, se ha impuesto en buena lid entre los veinte propuestos por los periodistas de Diario LA RIOJA en esta iniciativa editorial que cumple ya su tercera edición.

Si en 2023 ganó el vocablo 'chetar' y en 2024, 'cisco', en esta convocatoria ha sido 'correveidile' la palabra ganadora. Un término que el Diccionario de la Lengua Española recoge con un uso coloquial y que deriva de la unión de tres verbos del idioma español. Un vocablo que quizá no esté de moda, pero que ha concitado el mayor número de votos de la audiencia de Diario LA RIOJA, hasta alzarse como Palabra con Futuro 2025.

Correveidile es castellano puro y sinónimo de 'chismoso', 'murmurador', 'entrometido', 'entremetido', 'cotilla', 'cuentista' y 'alcahuete'. Al igual que en las ediciones precedentes, veinte escritores, periodistas y columnistas elaborarán otros tantos relatos con el término correveidile como eje vertebrador. Alba Carballal, Ana María Tomás, Andrés Pascual, Bernardo Sánchez, Carlos Aganzo, Carlos Santamaría, Carmen Nevot, Elvira Valgañón, Fernando Sáez Aldana, Jonás Sainz, José Ángel González, José Ramón Alonso de la Torre, Marta Borruel, Natalia Gómez Navajas, Olga Agüero, Pablo Sánchez, Piedad Valverde, Pío García, Rosa Palo y Solange Vázquez serán los encargados de dar forma, con sus narraciones, al libro de relatos de Palabra con Futuro 2025, prologado por la directora de Diario LA RIOJA, Teresa Cobo, e ilustrado por Manuel Romero.