Desde la inocencia hasta el miedo en 'La Casa del Tiempo' La artista Liliana Lima de Lázaro ilustra el descubrimiento de la propia infancia a través de esta exposición en la Biblioteca Rafael Azcona

La Rioja Logroño Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:45 | Actualizado 17:26h. Comenta Compartir

Una vivencia que ha retornado en la voz de su autora al transformar su infancia en cuentos para su hija. 'La Casa del Tiempo' es una exposición compuesta de ilustraciones que dibujan una infancia, desde la inocencia hasta el miedo.

Liliana Lima de Lázaro nació en Cuba y emigró a España. Cuando ella era pequeña todos los años había huracanes, pero su mente los transformaba en mariposas. Ahora, esa vivencia, y otras, son una ilustración que puede visitarse en la Biblioteca Rafael Azcona.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha invitado a disfrutar de los últimos días de esta muestra, disponible hasta el 3 de diciembre y, también, la ha recorrido acompañado de su autora, recoge Europa Press.

'La casa del tiempo. Cartografía ilustrada de mi infancia' puede visitarse en la sala de exposiciones de la biblioteca, con visitas libres para el público general y recorridos guiados para grupos y centros educativos mediante cita previa.

El lugar que la envuelve es la 'bebeteca', algo que no ha sido pasado por alto por Sainz, quien la ha calificado como «un lugar mágico» en el que, ahora, se puede disfrutar de esta «joyita de la ilustración» que, además, también se gestó en las tardes que la autora, tal y como ha relatado, ha pasado en esta 'bebeteca'.

Así, Sainz ha invitado no sólo a visitar la exposición sino a disfrutar de un lugar donde «los niños puedan estar jugueteando y recibiendo esas primeras sensaciones sobre lo que es manejar un libro, abrirlo, cerrarlo, jugar con colores, con el abecedario».

La imaginación y los recuerdos

La artista ha relatado cómo 'La Casa del Tiempo' ha supuesto «un aluvión de recuerdos» en el que, además, ha tenido que «tirar mucho para adentro».

La ilustración que ha dado imagen al cartel de la exposición, en la que una casa vuela con mariposas, nace de que en Cuba hay huracanes todos los años, «pero bajo la mirada de una niña, es como que parece que todo va a salir volando, pero no en plan oscuro».

«Quizá en ese momento no le ponía imagen de mariposa pero me imaginaba como algo muy guay que iba a llegar un viento y quizá podíamos volar o incluso que se podía inundar toda la casa y no me parecía mal, sino me parecía como guau, voy a tener una piscina», ha relatado.

Esa «inocencia absoluta de la infancia» es lo que reflejan las ilustraciones, hechas de forma digital. «Rescatar la forma en la que vemos de pequeñitas o pequeñitos la vida, que es genial», ha dicho.

La muestra termina retratando lo miedos: «Ese miedo a la oscuridad ese miedo también al cambio que tienes porque te vas encontrando con una persona que eres tú y vas viendo cosas nuevas, te vas descubriendo».