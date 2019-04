Los juegos de la manzana mordida La carrera por llegar el primero. Catálogo de juegos en streaming. :: / Apple Apple sigue el ejemplo de Google y se sube al carro de los videojuegos en streaming JUANJO BILBAO LOGROÑO. Domingo, 7 abril 2019, 00:02

Últimamente parece que toda empresa tecnológica que se precie quiere estar muy presente en la industria de los videojuegos. En este caso, es Apple la que tampoco quiere dejar de morder un pedazo de este negocio. Cuando todo indicaba que la empresa de la manzana iba a presentar su alternativa a Netflix, resulta que han sorprendido a todos con este paso hacia la distribución de videojuegos, entre otros servicios.

En su día ya revolucionaron el mercado móvil, una vez más, cuando crearon la tienda de aplicaciones para teléfonos iPhone y los iPad, algo que también dio lugar a la aparición de juegos para estas plataformas. Esto ha reportado cifras millonarias a creadores de entretenimiento, así como a ellos mismos a través de su App Store.

El caso es que Google se adelantó y presentó hace escasos días su propia plataforma de videojuegos en streaming, algo que parece haber espoleado a Apple para no quedarse atrás en la explotación de este nicho de mercado tan suculento. Y he aquí que, una semana más tarde, nace Apple Arcade.

Apple quiere convertir sus Macintosh en una plataforma adecuada también para los gamers

¿Qué es Apple Arcade?

Es la plataforma bajo suscripción de juegos exclusivos para dispositivos de la empresa de Cupertino, California. Ahora estos títulos de Apple se podrán jugar tanto en iPhone o iPad, ordenadores (iMac, Macbook y Mac Mini) como en el Apple TV.

Esta jugada supone un intento de abandonar el estigma que persigue a Apple, sobre todo a sus ordenadores, de no ser una plataforma adecuada para jugar. Algo que siempre ha sido la gran crítica de los 'gamers' hacia la empresa. Son ordenadores que tienen potencia de sobra para reproducir juegos. Sin embargo no han aprovechado este potencial hasta la fecha y, aunque se han adaptado algunos juegos para Mac OS, su sistema operativo, la verdad es que no han despegado nunca. Dicho de otra manera, si querías jugar en un Mac, o instalabas Windows (lo que resta prestaciones al dispositivo) o, seguramente, el título al que querías jugar no estaba disponible.

¿Cómo funciona?

Lo que hemos visto en la presentación de esta semana, básicamente algún trailer y poco más, promete un sistema de juego multiplataforma que no requiere conexión a internet. Esto significa que si iniciamos una partida en el móvil podremos seguir en el mismo punto en que lo dejamos en nuestro ordenador o en la tele... o cualquier combinación que se te ocurra dentro de los aparatos de Apple de los que dispongas.

¿Qué podremos encontrar?

Uno de las pocos datos que se facilitaron en la presentación fueron los más de 100 juegos de los que dispondrá 'Apple Arcade' desde el momento de su lanzamiento. Algunos de ellos firmados por estudios como Konami, LEGO o SEGA entre otros. De todas formas, parece que Apple va a jugar una de sus bazas más importantes: la exclusividad. De esta manera, los videojuegos que formen parte del catálogo de Apple Arcade serán exclusivos para esta plataforma.

¿Y el precio?

Desafortunadamente no sabemos cuánto cuesta todavía, pero sí que recalcaron que será de pago, probablemente mensual y con un periodo de prueba gratuito.

Asimismo, contará con un servicio para compartir nuestros logros entre nuestros familiares con la característica 'Family Sharing', como ya funciona en otros de sus servicios.

¿Para cuándo?

Pues toca esperar. Desafortunadamente no hay una fecha de lanzamiento. Solo han avanzado que estará disponible en 150 países a partir de otoño de este año 2019.

¿Qué podemos esperar?

De momento, todo parece algo incierto porque, aunque promete mucho en cuanto a entretenimiento, dependerá de dos preguntas muy importantes: ¿Qué juegos lanzarán?, y.. ¿cuánto costará finalmente?

Conociendo a Apple seguro que va a ser interesante... ¿pero enganchará a los gamers de otras plataformas? ¿Se pondrán a la altura por fin los MacOS respecto a los PC en cuanto a gaming? En otoño saldremos de dudas.