JUEGO DE TONOS

La tribu manda y la tribu quiere divertirse. En días de fiesta no les vengas con dramones ni monsergas que bastante tenemos con lo que tenemos. Así que cantemos, cantemos. Mejor eso que darnos de mamporros. A fin de cuentas la especie no ha evolucionado tanto desde los homínidos que se parten la crisma al son de Zaratustra en esta odisea del espacio. Una tribu muy querida por el público del entretenimiento son Yllana, y sus Primital Brothers hacen del sello humorístico gestual un estilo propio: la comedia musical a capella. 'The primitals' es un show original y divertido, irresistible para su público y de innegable mérito, aunque para quien, como yo, no conecte completamente con el tono, puede resultar una pachanga.

Principio y fin de todo el montaje es su lenguaje particular: el sonido vocal para contar y cantar una historia sin palabras pero con un sinfín de recursos sonoros, desde las onomatopeyas más básicas y los ritmos tribales al canto polifónico, de la percusión simulada con beatbox a las versiones corales muy libres de temas reconocibles de música clásica, la ópera, las bandas sonoras, el soul, el pop o el rock. Y todo ese cóctel, mezclado, agitado y servido de un modo desenfadado para narrar con guasa las tribulaciones de cuatro aborígenes algo zumbados y hechizados por pócimas, y sus delirios de poder y flaquezas. Aunque el ambiente es tirando a gamberro, los personajes y la trama para casi todos los públicos no son más complejos que los pingüinos de Madagascar.

Su trabajo, en cambio, no es tan sencillo. Los cuatro intérpretes aúnan con soltura interpretación actoral y musical, con la gracia canalla propia de Yllana dirigida por Joe O'Curneen y una coralidad muy elaborada diseñada por Santi Ibarretxe. Desde el gravísimo bajo barítono Adri Soto, pasando por Pedro Herrero e Íñigo García, al mejor vocalista de todos, al tenor agudo Manu Pilas, que incluso se atreve con un aria de Händel a lo castrati.

Más que en el virtuosismo, el punto del espectáculo consiste en la variedad y la sorpresa cómica al combinar por ejemplo la copla tradicional Malagueña con la siniestra Sweet dreams de Marilyn Manson. Es cuestión de jugar, como cuando juegan a las películas con música de John Williams y suenan E.T., Superman, Indiana Jones, Encuentros en la tercera fase o Star Wars... O cuando parodian a los Beatles con un Yesterday de ukelele. O al empezar un pasaje de Carmina Burana para terminar coronando a su propia Khalesi con Juego de tronos.

Su Highway to hell y su Stairway to heaven a mí no me llevan ni el cielo ni al infierno, ni tampoco su Bohemian rhapsody me transporta al mundo de la fantasía. Y, aunque el Nessun dorma final está tan lejos de su alcance que tienen que auparlo con orquestación grabada, desata más entusiasmo en la platea que si hubiera resucitado Pavarotti. Pero es que se trata solo de jugar. Y la tribu manda.