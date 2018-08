Juana Rivas seguirá libre hasta que la Audiencia revise la sentencia Representantes de las asociaciones feministas entregan las firmas en el Ministerio de Justicia. :: efe Varias asociaciones de mujeres entregan a Justicia 258.000 firmas para que el Gobierno indulte a la madre de Maracena R. C. Viernes, 3 agosto 2018, 00:12

madrid. El final del caso de Juana Rivas está todavía por escribir, pero lo que ya sabe la vecina de Maracena es que no entrará en la cárcel antes de que la Audiencia Provincial de Granada revise la sentencia de instancia que la condenó hace una semana a cinco años de cárcel por la sustracción el verano pasado de sus dos hijos menores, que ocultó durante un mes pese a la orden judicial que le obligaba a entregárselos a su padre.

La Fiscalía y el abogado de su exesposo, Arturo Arcuri, que son las dos acusaciones en el proceso, confirmaron a Efe que no tienen intención alguna de pedir al titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, que fue quien la condenó, que ejecute la sentencia y ordene su ingreso provisional en prisión a la espera del resultado del recurso contra el fallo que ya ha anunciado la defensa de Rivas. Si las partes no lo piden, lo normal es que el juez no ordene la privación de libertad si se impugna la sentencia.

Este hecho da un respiro de varios meses a la madre de Maracena porque, debido a uno o varios errores materiales detectados en la sentencia, que deben ser subsanados por el juez, el plazo de diez días que su defensa tiene para la presentación del recurso ante la Audiencia Provincial desde la comunicación del fallo no comenzará a correr al menos hasta septiembre. Tiempo al que hay que sumar las semanas o meses que el tribunal superior tarde en resolver el recurso.

Varias asociaciones de mujeres entregaron ayer en el registro del Ministerio de Justicia más de 258.000 firmas, recogidas a través de una campaña de 'Change.org', con las que exigen al Gobierno que prepare ya los trámites para condender el indulto a Juana Rivas.