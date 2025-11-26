El vecino de al lado

La Filmoteca Rafael Azcona cierra noviembre poniendo el punto final al ciclo 'La familia...' con la proyección de la producción francesa 'L'attechement' ( ... 2024), de Carine Tardieu, que se podrá ver hoy a partir de las 19.30 horas en la sala Gonzalo de Berceo. Un drama rico en matices que concursó en la 81 Mostra de Venecia y que aborda temas sociológicos relacionados con los sentimientos y las emociones cambiantes en función de las experiencias vividas.

Conocida también como 'Los lazos que nos unen', el irresistible encanto de esta cinta reside en su actriz principal, Valeria Bruni Tedeschi. Solo por verla actuar y disfrutar de la amplitud de recursos en gestos y lenguaje corporal, además de la templada modulación utilizada en sus sutiles diálogos, es motivo más que suficiente para ver esta pieza que, a buen seguro, les va a suponer una agradable sorpresa.

La intérprete y directora italiana da vida a Sandra, una mujer con las ideas muy claras y feliz manteniendo una independencia a ultranza. Articula su vida ajustada a su compromiso y es vivaz, empática, amable y cariñosa. Regenta una librería de corte intelectual y feminista sin dogmas. Sandra es un personaje práctico y moderno.

La armonía de su inquebrantable forma de estar en sociedad se altera cuando su vecino de rellano, Álex (Pio Marmai), se queda viudo y a cargo de su hijastro y de su hija, Lucille, recién nacida. A partir de aquí la película se estructura con los días que Lucille lleva en esta vida. Un calendario que se convertirá en episodios en los que Sandra por solidaridad por el infortunio de Álex comenzará a quedarse y cuidar de sus niños. ¿Es un revés para ella? No. Una faceta nueva.

Sandra es el eje y soporte del relato. Desafecta al matrimonio y alérgica a la maternidad, el contacto con los chiquillos la someterán a tensiones temperamentales. Surgen vaivenes y momentos delicados. Los humanos sensibles son así. Se mueven entre lo liviano y lo profundo. Un conjunto de detalles que resultan dilemas creíbles de la mano de Valeria Bruni Tedeschi, quien te hace sentir la cercanía de las contradicciones. Aquí está su grandeza.