El vecino de al lado

Fallece un hombre de 59 años en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
José Manuel León Meliá

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:15

La Filmoteca Rafael Azcona cierra noviembre poniendo el punto final al ciclo 'La familia...' con la proyección de la producción francesa 'L'attechement' ( ... 2024), de Carine Tardieu, que se podrá ver hoy a partir de las 19.30 horas en la sala Gonzalo de Berceo. Un drama rico en matices que concursó en la 81 Mostra de Venecia y que aborda temas sociológicos relacionados con los sentimientos y las emociones cambiantes en función de las experiencias vividas.

