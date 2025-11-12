LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El rincón de la filmoteca

El río de la vida

José Manuel León Meliá

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:50

La segunda sesión de la semana en la Filmoteca Rafael Azcona acoge otro título del esquinado ciclo 'La familia' y afronta otro drama, 'Extraño ... río' (España, 2025), de Jaume Claret Muxart, en clave sensorial, sobre el despertar de un adolescente a determinadas emociones propias de la edad. La pieza se presentó en la sección Orizzonti del Festival de Cine de Venecia y poco más tarde se pudo ver en el marco del certamen de San Sebastián. Supone la ópera prima de su joven cineasta, que escribe el guion apoyado por la experiencia de Meritxell Colell. Esta primeriza obra recoge las vivencias del realizador relacionadas con los recuerdos vacacionales de verano con su familia recorriendo la orilla del río Danubio.

