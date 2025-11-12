El río de la vida

La segunda sesión de la semana en la Filmoteca Rafael Azcona acoge otro título del esquinado ciclo 'La familia' y afronta otro drama, 'Extraño ... río' (España, 2025), de Jaume Claret Muxart, en clave sensorial, sobre el despertar de un adolescente a determinadas emociones propias de la edad. La pieza se presentó en la sección Orizzonti del Festival de Cine de Venecia y poco más tarde se pudo ver en el marco del certamen de San Sebastián. Supone la ópera prima de su joven cineasta, que escribe el guion apoyado por la experiencia de Meritxell Colell. Esta primeriza obra recoge las vivencias del realizador relacionadas con los recuerdos vacacionales de verano con su familia recorriendo la orilla del río Danubio.

Supone un trabajo arriesgado, de corte intimista, que bucea en el revoltijo de sensaciones que abruman a un muchacho, Didac (Jan Monter), de viaje con sus padres (Nausicaa Bonnin y Jordi Oriol) y hermanos por un escenario paradisíaco entre Alemania y Austria, sobrellevando los azotes del naciente deseo sexual. La geografía y lo que está en ella es un elemento esencial en el largometraje. Se admira la arquitectura de algunos fascinantes edificios pero la clave del relato, una 'coming of age' en toda su extensión, es la armonía y vínculo que Didac establece con el río, captado visualmente de una forma muy bella pero también desde un enfoque fantástico.

El protagonista se siente comunicado con el sereno fluir de las aguas del Danubio, que le ayudan a vencer su estado de confusión. Un giro inesperado le llevará a conocer a un chico con el que establece una relación. Aparcará la soledad, se intensificarán los roces con su familia y aumentará su autoestima. En definitiva, con un tono calmado, un ritmo tranquilo, una fotografía preciosa, una música envolvente, parajes deslumbrantes y el apetito sexual, conforma un drama agradable y elegante sobre el descubrimiento, donde la naturaleza juega un papel muy destacado.