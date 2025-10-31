Retratos del mundo

Los días se consumen con rapidez y solo queda un puñado de películas a concurso. Se mantiene la calidad, la variedad de las piezas seleccionadas ... no decae y se abren nuevos horizontes con enfoques temático/estéticos potentes. Será difícil de olvidar esta 70 Seminci.

A ese rango contribuye también la producción china 'Vivir la tierra' (2025), segunda obra como realizador de Huo Meng que echa mano de su memoria y recuerdos para contar, con tono costumbrista, una visión panorámica y antropológica de sus vivencias de niñez junto a sus tíos en una zona rural. La acción se sitúa en 1991 y comienza y termina con un ritual funerario. Entre medio se hilvanan historias relacionadas con el trabajo en el campo y cómo determinados avances tecnológicos, como el tractor, se incorporan a la labor agrícola. El retrato tiene un carácter etnográfico y sus personajes cubren un arco de varias generaciones. Predomina la mirada colectiva, la solidaridad, la grandeza del esfuerzo y la dinámica de un estilo de vida pautado por las cuatro estaciones. Sus amplios planos, con profundidad de campo, y la coreografía del movimiento de figurantes y su emoción interna en el encuadre recuerda el temple de John Ford y el humanismo y la serenidad de Akira Kurosawa. Se trata de un largometraje que anticipa el profundo cambio que a lo largo de las décadas registrará el gigante asiático.

El tándem creativo argentino formado por los cineastas Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzoni se agregaron con su sociológica 'La noche está marchándose ya' (2025) a un sentido homenaje al cine con elocuente carga metafórica y muy apegada a la depresiva realidad actual de Argentina con un estilo severo que nada tiene que ver con la grandilocuencia expresada por el chino Bi Gan. En esta película ambientada en el centro de la ciudad de Córdoba se muestran la hecatombe de muchos pilares culturales, empezando por la decadencia de las salas de exhibición. El protagonista, calvo, apodado Pelucas (Octavio Bertone), es víctima de los recortes y futuro incierto. Pasa de ser el proyeccionista del Cine Club Municipal a convertirse en sereno de la instalación con una riqueza patrimonial importante. Por las noches se dedica a ver títulos consagrados de Jean Renoir, Yasujiro Ozu, entre otros. Pero el aspecto que recalca esta pieza es su talante de fraternidad con amigos sin techo a los que permite pasar la noche en la institución. Los cineastas se postulan a favor de la resiliencia y el compañerismo en un clima de profunda crisis económica. Esta sutil fábula acerca de la dignidad de los nadie, rodada en blanco y negro, agudiza su alegato de unión y resistencia, y deja un poso de cariño por la pobre gente retratada.

No podía faltar el documental. De la mano de Gianfranco Rossi se pasó un primoroso caleidoscopio de enfoques alrededor de la zona del Vesubio en la recomendable 'Bellow the clouds' (2025). La arqueología de los restos de Pompeya, su restauración y conservación dialoga con otros frentes, como el servicio de emergencia de los bomberos de Nápoles o la descarga de grano proveniente de Ucrania, conformando hilos narrativos que se entrecruzan ofreciendo una reflexión sobre el pasado y el presente. Muy grande Rossi y cómo nos conduce con inteligencia por lugares sin que el dispositivo visual suene a guía turística. Por cierto, penetrante fotografía en blanco y negro.