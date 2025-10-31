LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
70º Festival de Cine de Valladolid

Retratos del mundo

José Manuel León Meliá

José Manuel León Meliá

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:52

Comenta

Los días se consumen con rapidez y solo queda un puñado de películas a concurso. Se mantiene la calidad, la variedad de las piezas seleccionadas ... no decae y se abren nuevos horizontes con enfoques temático/estéticos potentes. Será difícil de olvidar esta 70 Seminci.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Familia Martínez Zabala quiere poner precio a las Bodegas Faustino
  2. 2 Un riojano, el hombre más guapo de España
  3. 3 El joven desaparecido en Navarrete regresa a casa
  4. 4

    Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad
  5. 5

    El Ministerio descarta el trazado ferroviario por Pancorbo consensuado en La Rioja
  6. 6 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  7. 7 La huelga de los técnicos superiores sanitarios aplaza cientos de pruebas y análisis en La Rioja
  8. 8

    «Tenemos todos una huella. Todavía no entendemos cómo no nos avisaron»
  9. 9 Cuatro heridos tras atropellar a un jabalí en el camino de Azofra a Hormilla
  10. 10 Ikea ya tiene fecha de apertura para su nueva tienda en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Retratos del mundo