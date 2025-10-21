LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El rincón de la filmoteca

El Predicador

José Manuel León Meliá

José Manuel León Meliá

Martes, 21 de octubre 2025, 07:37

La Filmoteca Rafael Azcona dedica los dos títulos de la semana al actor, director y productor Clint Eastwood en su ciclo 'Clint Eastwood, la última ... leyenda', comenzando con la proyección de la película 'El jinete pálido' (1985), otra incursión de la famosa estrella en el universo del western que se podrá ver a partir de las 19.30 horas en la sala Gonzalo de Berceo.

