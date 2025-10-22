¡A sus órdenes!

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

José Manuel León Meliá

José Manuel León Meliá

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:14

La Filmoteca Rafael Azcona se arma con la artillería más beligerante y jocosa y proyecta su segunda película consecutiva del ciclo 'Clint Eastwood, la última ... leyenda', 'El sargento de hierro' (1986), una socarrona y extrovertida historia a mitad camino del cine bélico y la comedia cuartelaria que se podrá ver a partir de las 19.30 horas.

