Al oeste del Edén

La Filmoteca Rafael Azcona lleva a su pantalla otro título del ciclo 'La última leyenda: Clint Eastwood' y para la sesión de hoy proyecta la ... película 'Un mundo perfecto' (1993), dirigida por Eastwood y guion del también realizador John Lee Hancock, que se podrá ver a partir de las 19.30 horas en la sala Gonzalo de Berceo. Esta propuesta, en clave de thriller, jugó al despiste, desorientó a los seguidores de su autor, se salió de su onda habitual, construyó una pieza emotiva nada convencional y se centró en la sensitiva interrelación de sus personajes principales.

Después del éxito cosechado con 'Sin perdón' se había levantado mucha expectación sobre el siguiente paso fílmico que iba a dar un cineasta en un momento de máximo esplendor artístico. Agarró un proyecto que en un principio estaba destinado a ser puesto en imágenes por Steven Spielberg y Denzel Whashington como estrella del cartel, y lo acometió con su inseparable caligrafía clásica y sin restarle un ápice de elegante sentimentalismo. El producto es redondo, en clave de road movie, lleno de matices, pergeñando una curiosa obra de acción con niño incluido.

El punto de partida es muy básico. Butch Haynes, al que da vida un intérprete situado en la cresta de la ola, Kevin Costner, es un asesino que se escapa de un presidio con su marrullero compañero. Tras balearlo por rudo y violento, rapta a un chaval de ocho años, Philip 'Buze' (T. J. Lowther), hijo de una familia de testigos de Jehová, y emprende con él una huida. En su captura se lanza un veterano y aguerrido ranger, Red Garnett (Clint Eastwood), acompañado por una sutil criminóloga, Sally Gerber (Laura Dern), y otros efectivos puestos a su servicio por el estado de Texas.

Dos líneas narrativas que siguen su curso y solo se entrecruzan en el tramo final. Mientras la persecución mantiene su estándar, elevado al cuadrado por la ironía y cinismo marca de la casa que despliega el ceñudo pero experto ranger, la nota peculiar la pone la bonita relación que estrechan el delincuente y el abducido muchacho. Haynes fue condenado a presidio por liquidar al hombre que maltrataba a su madre. El niño disfruta del viaje como una aventura apreciando a su protector como alguien que ejerce como un verdadero padre. En este vínculo, el largometraje se hace muy fuerte.