Cartel de la película. LR
Al oeste del Edén

José Manuel León Meliá

José Manuel León Meliá

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:41

La Filmoteca Rafael Azcona lleva a su pantalla otro título del ciclo 'La última leyenda: Clint Eastwood' y para la sesión de hoy proyecta la ... película 'Un mundo perfecto' (1993), dirigida por Eastwood y guion del también realizador John Lee Hancock, que se podrá ver a partir de las 19.30 horas en la sala Gonzalo de Berceo. Esta propuesta, en clave de thriller, jugó al despiste, desorientó a los seguidores de su autor, se salió de su onda habitual, construyó una pieza emotiva nada convencional y se centró en la sensitiva interrelación de sus personajes principales.

