Las Jornadas de Patrimonio del COAR, del 20 al 23 de noviembre Catorce ponencias sobre los proyectos más punteros y el homenaje al arquitecto riojano Gerardo Cuadra nutren el programa de esta edición, la decimotercera, con sede en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía de Logroño

Estíbaliz Espinosa Logroño Lunes, 27 de octubre 2025, 17:07 Comenta Compartir

Cómo intervenir en el patrimonio, qué conservar, cómo hacerlo y hasta qué punto. Sobre estas cuestiones pivotan las Jornadas Internacionales del Patrimonio Histórico-Artístico que cada dos años organiza el Colegio de Arquitectos de La Rioja (COAR). La próxima cita, la de su 23 edición, se prolongará del 20 al 23 de noviembre en Logroño, donde se darán cita arquitectos de diecinueve estudios de España, México, Eslovenia y Noruega, algunos en poder del Premio Nacional de Arquitectura (Emilio Tuñón y Guillermo Vázquez Consuegra), amén de otros relevantes galardones. Junto a estos dos destacan los estudios Donaire Milans, Ruiz-Larrea & Asociados, Mendoza Partida, BAX Studio y Mestres Wåge.

A lo largo de 14 conferencias (todas ellas en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía), los arquitectos invitados desgranarán sus más recientes proyectos de intervención en el patrimonio, a menudo dando nuevos usos a los edificios. Es el caso de las Reales Atarazanas de Sevilla como centro cultural (de Vázquez Consuegra), el convento de Las Salesas de Pamplona como sede de la Mancomunidad (Álvarez-Sala), la conversión de la tinerfeña Fábrica de tabacos Victoria en un centro comercial o la de un silo de grano en un museo de arte moderno en Noruega (Premio de Arquitectura Española 2025 del CSCAE).

Por las arquitecturas de Gerardo Cuadra

Museos que desbordan el edificio como el de la Música Folk Vasca; la primera intervención Pasiwhaus en un edificio de oficinas en Madrid o la puesta en valor de una cisterna romana en Jaén se suman a una programación que se abre y se cierra homenajeando al arquitecto riojano Gerardo Cuadra (fallecido en 2024).

Una proyección sobre su figura inaugura las jornadas el 20 de noviembre; un día después se referirá a su obra el arquitecto José Miguel León y, como acto de clausura, se girará una visita técnica por alguno de sus proyectos, como la iglesia de La Unión.

Guillermo Arce, que se estrena como director de estas jornadas, ha presentado este lunes su programación junto al decano del COAR, Ángel Carrero.