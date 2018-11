JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES «Tal pobreza es inhumana, triste. Y no hace falta ir lejos para verla de cerca. que baja con nosotros la escalera, nos aborda en la esquina y a la entrada del templo (...), yace echada en la plaza o -¡qué ironía!- se dispone a dormir entre cartones ante el rostro insensible de un cajero automático» IGLESIA Sábado, 24 noviembre 2018, 23:53

No es mucho una Jornada. Pero para el más pobre puede ser un inicio de luz, un reconocimiento de su valor como persona, una denuncia profética de su situación, un alegato contra la desigualdad y la injusta distribución de la riqueza, una ofrenda de amor, de compañía y de esperanza. No es mucho, apenas nada. Pero es un aldabonazo en la conciencia, creyente o no creyente, que quiere conmovernos y exhortarnos a hacer de nuestro mundo una familia.

Porque hay hambre y hay sed y diferencias de trato, de respeto, trabajo, educación, economía; diferencias que son depredadoras. La diferencia es buena y constructiva cuando reconoce la dignidad igual de las personas, cuando se ofrece al diálogo fraterno, cuando es ciudadanía solidaria que crece en comunión, en paz y en libertad. Pero cuando genera esclavitudes, marginación, paro, pobreza, cuando atropella los derechos humanos, la diferencia mata.

Escribía Miguel Hernández: «El hambre es el primero de los conocimientos: / tener hambre es la cosa primera que se aprende». Cierto, es así, nacemos enseñados. Nuestros primeros lloros son reclamos de nutrición, son hambre que interpela, impulsos naturales que expresan la carencia de lo más necesario; es un hambre que pide, exige, clama por la supervivencia. Hambre que es satisfecha urgentemente, porque la madre vela, acude y vuelca pechos y corazón por su recién nacido. Y no dejará de hacerlo mientras viva.

Pero también hay hambres olvidadas, huérfanas de atención, abandonadas a su suerte, sin recurso ninguno; hambres que tienen rostro, demacrado, humanísimo siempre (que el valor de la persona humana es inviolable, por más que se la humille); hambres que crucifican a los pobres. Lo destaca el poeta: «Años del hambre han sido para el pobre sus años». Y el hambriento reclama, pide ayuda para no responder salvajemente, para sentirse humano: «Ayudadme a ser hombre: no me dejéis ser fiera / hambrienta, encarnizada, sitiada eternamente».

Tal pobreza es inhumana, triste. Y no hace falta ir lejos (Burundi, Venezuela) para verla de cerca. Que baja con nosotros la escalera, nos aborda en la esquina y a la entrada del templo, deambula en el parque, yace echada en la plaza o -¡qué ironía!- se dispone a dormir entre cartones ante el rostro insensible de un cajero automático.

La pobreza nos llama y urge a todos. Así lo afirma el Papa en su Mensaje: «Estamos llamados a ir al encuentro de las diversas situaciones de sufrimiento y marginación en la que viven tantos hermanos y hermanas, que habitualmente designamos con el término general de 'pobres'». Francisco nos pregunta: «¿Cómo es que este grito, que sube hasta la presencia de Dios, no consigue llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e impasibles?» (...). Y añade: «La Jornada Mundial de los Pobres pretende ser una pequeña respuesta que la Iglesia entera... dirige a los pobres... para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Probablemente es como una gota de agua en el desierto de la pobreza; y sin embargo puede ser un signo de cercanía para cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia activa de un hermano o una hermana... La solicitud de los creyentes no puede limitarse a una forma de asistencia -que es necesaria y providencial en un primer momento-, sino que exige esa «atención amante»... , que honra al otro como persona y busca su bien».

Una Jornada es poco, apenas nada. Pero es una llamada a la misión, a implicarse en la liberación total de los más pobres, a anticipar fraternalmente en esta tierra el Reino de los cielos.