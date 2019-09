Jorge Ruiz, nuevo presidente de Fundación Promete y cantante de Maldita Nerea Embajador y Patrono desde 2011, Ruiz es maestro de Audición y Lenguaje, Logopeda y músico L.R. Miércoles, 4 septiembre 2019, 13:30

Jorge Ruiz es el nuevo presidente de Fundación Promete, el proyecto de innovación educativa y social disruptiva con áreas de desarrollo como «Campus Promete», «Mi Colegio Promete» y «Club Deportivo Promete».

Embajador y Patrono desde 2011, Ruiz es maestro de Audición y Lenguaje, Logopeda y músico, además de fundador y líder del grupo musical Maldita Nerea, es también un apasionado del estudio del talento, la filosofía, la comunicación y las emociones.

«Formo parte del equipo de Fundación Promete desde 2011, y solo tengo palabras de agradecimiento por todo lo vivido hasta ahora. Creo en la «Educación del Ser» porque he podido comprobar en primera persona que permite la plena expresión del potencial humano. Para mi, presidir desde este momento un proyecto tan prestigioso no es sino un maravilloso regalo que la vida me brinda. Gracias a Luis Cacho y a todo su maravilloso equipo por permitir que esto suceda», ha dicho Ruiz.

La Fundación explica que Ruiz es reconocido por su «impecable y dilatada trayectoria en el mundo de la música y compagina desde 2011 su carrera artística con actividades vinculadas al ámbito educativo en Fundación Promete.

Actualmente se encuentra inmerso en la grabación de su nuevo disco «Un Planeta Llamado Nosotros», que se verá la luz el 31 de enero y se presentará en directo en el Wizink Center de Madrid el 14 de febrero en la #FiestaTortuga2020