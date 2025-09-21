LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente En directo: el tiempo no puede con las ganas de fiesta
Logo Patrocinio
CRÍTICA DE TEATRO

El último cómico

Jonás Sainz

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:51

Tiranos en el mundo los ha habido siempre, y tontos de remate también, pero con tan poca gracia y menos tolerancia a la crítica como ... ahora, no creo. Desde la Grecia Antigua, cuna de la democracia y el teatro, a los great again United States of America, tumba del sentido común y la libertad de expresión, la relación entre el poder y los cómicos se ha deteriorado gravemente para desgracia nuestra. Pero da igual, seguiremos burlándonos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Y la mejor ciudad del mundo saltó por San Mateo
  2. 2 Fallece Crescencio Cañas, histórico periodista riojano, a los 80 años
  3. 3 Programa de San Mateo del domingo 21 de septiembre
  4. 4 Logroño seguirá este domingo en aviso naranja y tendrá una probabilidad de lluvia del cien por cien
  5. 5 Y la plaza del Ayuntamiento fue una gran pista de baile
  6. 6 El himno de Logroño, en lengua de signos desde el balcón del Ayuntamiento
  7. 7

    Que el ritmo no pare ni con la lluvia
  8. 8 Trasladado un motorista en helicóptero al San Pedro tras sufrir una caída en Villaba de Rioja
  9. 9

    La Terraza. Un lugar de encuentro en el epicentro festivo
  10. 10

    Vivir (y sufrir) en el corazón de la fiesta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El último cómico