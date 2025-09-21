El último cómico

Tiranos en el mundo los ha habido siempre, y tontos de remate también, pero con tan poca gracia y menos tolerancia a la crítica como ... ahora, no creo. Desde la Grecia Antigua, cuna de la democracia y el teatro, a los great again United States of America, tumba del sentido común y la libertad de expresión, la relación entre el poder y los cómicos se ha deteriorado gravemente para desgracia nuestra. Pero da igual, seguiremos burlándonos.

Si tuviera que elegir al último de los bufones para atrincherarnos juntos en la torre de palacio a reírnos del rey hasta que la guardia eche la puerta abajo y nos cuelguen del muro a que los cuervos nos coman los ojos, sería Rafael Álvarez 'el Brujo'. Él ha sido el mejor de la estirpe de Yorick desde los lejanos tiempos del homérico Rogelio el Hojalatero en 'La taberna fantástica' del camarada Sastre, pasando por el Búfalo de 'Juncal' y el pícaro Lázaro de Tormes.

En la piel de quien sea, sus trabajos tienen la verdad llana de la calle, la sabiduría popular que da haber pasado hambre y la granujería para matarla con guasa mientras te aprietas el cinturón. Heredó el don de la ebriedad del Bule, el gitano de su pueblo incapaz de mentir, y lleva toda la vida contando historias por ese vaso del vino que es la alegría compartida. Y del Amperio, el electricista borrachín metido a proyectista que confundía las latas de película de 'Romeo y Julieta' con las de 'King Kong', aprendió a mezclar sus cuentos porque, como creían sus paisanos, la mejor de Chéspir es la del mono.

Esa raíz lo hace genuino y ya no necesita interpretar ningún otro papel que el de ser, simple y llanamente, el Brujo.

Ahora que seguramente está en el mejor momento de su carrera, ya por encima del bien y del mal, el maestro continúa teniendo los pies en el suelo. Sin embargo, juraría que le vi levitar con su pijama de yogui a golpe de sitar mientras yo me tiraba por los suelos de la risa. Su talento posee hondura de aedo clásico, ritmo de rapsoda ateniense e ingenio de juglar errante. Y en su repertorio es capaz de reunir fragmentos de Medea, Edipo, Antígona y Hécuba y revolverlo todo con sus aventuras por los cerros de Lucena.

Dice el Brujo en 'Iconos' que un hombre que no reflexiona sobre su condición no es tal. Dice también que uno no es consciente de su fuerza hasta que no la mide con otra mayor. Dice que la verdadera libertad, la única posible frente a la cadena del destino, es vivir sin miedo. Dice que el Olimpo nos dio el vino y la poesía para disfrutar la vida por más que terminemos muriendo en el intento. Y dice, entre bromas y veras, que a la vida hay que reírsele a la cara y no pretender entender el sinsentido de la existencia sino como un chiste absurdo. Y, aunque eché en falta que dijera alguna cosa más sobre este mundo y sus miserias, ya las dos caras del teatro, tragedia y comedia, tienen para mí un único rostro, el del Brujo. El último de los cómicos.